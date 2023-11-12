Саммит АТЭС в Сан-Франциско пройдет в окружении зомби-наркоманов и бомжей

Фентаниловая эпидемия поразила южный город.

На экстренном саммите стран мусульманского мира в Эр-Рияде потребовали от Израиля прекратить операцию в Газе, выплатить компенсацию палестинцам и даже, внимание, расследовать преступления ЦАХАЛ против гражданских. В ближайшую неделю ближневосточный кризис обсудят лидеры ведущих мировых держав на саммите АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества). США принимает гостей в Сан-Франциско, приглашены и Китай и Россия. От нас поедет вице-премьер.

С одной стороны, выбор Сан-Франциско для саммита АТЭС идеальный. Это один из самых «азиатских» городов США. Здесь самый крупный в Штатах Чайна-Таун, каждый пятый житель Сан-Франциско китаец. Они здесь еще со времен золотой лихорадки обосновались.

Плюс близость Кремниевой долины с техногигантами и стартапами, которые одной ногой опираются на китайское производство. И в плане туризма есть что посмотреть: знакомые по голливудским фильмам живописные холмы, трамвайчики, неприступная тюрьма «Алькатрас», мост Золотые ворота, в конце концов. Но вот под мостом…

Некоторые районы Сан-Франциско превратились в гетто для бомжей и наркоманов. Фентаниловая эпидемия поразила южный город. Бездомные на улицах спят, едят, колются, воруют. Они выглядят и ведут себя как зомби.

С когда-то оживленной Маркет-стрит съехала треть нормальных магазинов. Места проведения саммита АТЭС огородят четырехметровым забором, а по периметру выставят тысячу дополнительных полицейских для охраны.

Идеально провести было бы мероприятие сразу в «Алькатрасе», но вряд ли гости оценили бы такой креатив. Если один из самых богатых городов самой богатой страны мира превратился в «это», точно ли счастье и процветание несут американские политические технологии?