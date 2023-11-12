«Варкрафт» и «Гран туризмо»: ТОП-10 лучших экранизаций игр

Какие фильмы стоит посмотреть поклонникам видеоигр?

Экранизации популярных видеоигр уже давно не является чем-то из ряда вон выходящим. К сожалению, многие картины оказываются гораздо хуже своих первоисточников. Однако бывают случаи, когда киноадаптации получаются весьма достойными. Как раз о таких 5-tv.ru и расскажет.

«Анчартед: На картах не значится»

Кадр из х/ф «Анчартед: На картах не значится». Режиссер: Рубен Фляйшер, 2022 г.

В 2022 году вышла экранизация одной из главных серий игр Sony про неутомимого авантюриста и искателя сокровищ Нейтана Дрейка. Молодой человек работает барменом и промышляет мелким воровством. Однажды на него выходит мужчина по имени Виктор Салливан, который предлагает парню отправиться на поиски затерянных пиратских сокровищ. Главные роли исполнили Том Холланд и Марк Уолберг. Одного из антагонистов сыграл Антонио Бандерас. В мировом прокате боевик заработал более 400 миллионов долларов, а также получил восторженные отзывы критиков и простых зрителей.

«Гран туризмо»

Кадр из х/ф «Гран туризмо». Режиссер: Нил Бломкамп, 2023 г.

Сюжет «Гран туризмо» вдохновлен не только одноименной игрой, но и реальной историей. Сценаристы решили рассказать зрителям, как поклонник видеоигр Янн Марденборо смог проявить себя в автоспорте. Главный герой живет в Уэльсе и все свободное время проводит с приставкой PlayStation. Однажды парня приглашают принять участие в соревновании лучших виртуальных гонщиков и побороться за право показать свои навыки на реальной трассе. Актерский состав тут по-настоящему звездный — Орландо Блум, Дэвид Харбор, Джимон Хонсу, Томас Кречман и другие. Картина получила смешанные отзывы, но собрала неплохую кассу.

«Одни из нас»

Кадр из сериала «Одни из нас», 2023 г.

Одна из лучших игр в истории в этом году получила долгожданную экранизацию в виде сериала от HBO. Согласно синопсису, после апокалипсиса планету захватили зараженные кордицепсом зомби. Главный герой Джоэл живет в карантинной зоне и промышляет контрабандой. Однажды ему предлагают сопроводить 14-летнюю сироту Элли до ожидающего ее отряда повстанцев. Но мужчина даже представить не мог, во что выльется этот контракт. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи. А сценарий написали Нил Дракманн (автор оригинальной игры) и Крэйг Мэйзин (создатель «Чернобыля»). Неудивительно, что у шоу крайне высокие оценки как от критиков, так и обычных зрителей.

«Варкрафт»

Кадр из х/ф «Варкрафт». Режиссер: Дункан Джонс, 2016 г.

Оригинальная многопользовательская RPG World of Warcraft в представлении не нуждается. Поэтому, видя популярность игры, легко можно было предположить, что экранизация оставалась лишь вопросом времени. Согласно синопсису, в магическом мире пробудилось забытое тысячелетия назад древнее зло. Земли Азерота были атакованы расой невиданных существ, которые попали в него через магический портал. Картина получила весьма смешанные отзывы, но при этом собрала весьма внушительную кассу.

«Братья Супер Марио в кино»

Кадр из м/ф «Братья Супер Марио в кино». Режиссер: Аарон Хорват, Михаэль Еленик, Pierre Leduc, 2023 г.

В 2023 году анимационную экранизацию получил главный эксклюзив Nintendo — Super Mario. Зрителей ждет история о двух братьях-водопроводчиках — Марио и Луиджи, которые открыли свой бизнес в Нью-Йорке. Во время одного из заказов героев затягивает в необычную трубу. Над картиной работали студии Universal Pictures и Illumination, которые включили в нее знакомых с детства героев: принцессу Пич, Боузера, Донки Конга, Тоада и многих других. При бюджете в 100 миллионов долларов мультфильм собрал в мировом прокате почти полтора миллиарда. Кажется, в офисе большой N до сих пор слышатся хлопки пробок от шампанского.

«Ваши документы»

Кадр из х/ф «Ваши документы». Режиссер: Никита Ордынский, 2018 г.

Российские режиссеры Никита Ордынский и Лилия Ткач в 2018 году сняли экранизацию небольшой инди-игры под названием Papers, Please. Согласно синопсису, главный герой работает в иммиграционной службе вымышленной страны Арстотцка. Герою предстоит решать, кого из желающих пропустить через границу, кому отказать во въезде, а кого задержать. Главную роль исполнил актер Игорь Савочкин. Фильм совершенно бесплатно можно посмотреть в Steam и YouTube.

«Скрежет металла»

Кадр из сериала «Скрежет металла», 2023 г.

Летом 2023-го на экраны вышла экранизация игры Twisted Metal — некогда популярной игровой серии. По сюжету шоу главный герой Джон берется за опасную миссию по доставке некой посылки. Однако герою пытается помешать клоун по прозвищу Сладкоежка. Среди продюсеров заявлены Ретт Риз и Пол Верник — создатели «Дэдпула», так что градус безумия тут соответствующий. Главные роли исполнили Энтони Маки, Стефани Беатрис, Самоа Джо и Томас Хейден Черч. Сериал получил довольно высокие оценки от критиков.

«Аркейн»

Кадр из сериала «Аркейн», 2021 г.

В 2021 году по вселенной игры League of Legends вышел мультсериал «Аркейн» за авторством студии Fortiche. Его сюжет разворачивался в двух городах — процветающем, утопическом Пилтовере и захудалом, угнетающем Зауне. Зрителям рассказывали истории персонажей оригинальной игры таких, как Экко, Джинкс, Кейтлин и других. Сериал был тепло встречен профильной прессой и даже установил рекорд просмотров на Netflix в течение недели после премьеры

«Шоу Чашека!»

Кадр из сериала «Шоу Чашека!», 2022 г.

Если вы любите старые мультфильмы «Дисней» за их удивительную рисовку, то «Шоу Чашека!» должно вам понравиться. Но учтите, что от дружелюбной и ламповой атмосферы в сериале от Netflix не осталось и следа. Сюжет у шоу отнюдь не детский, и местами даже у взрослых зрителей глаза лезут на лоб. Отметим, что его события разворачиваются до игры, так что знакомиться с предысторией вам не придется. На данный момент на стриминговом сервисе вышли три сезона, каждый из которых был достаточно тепло встречен.

«Пять ночей с Фредди»

Кадр из х/ф «Пять ночей с Фредди». Режиссер: Эмма Тамми, 2023 г.

В конце октября на экранах кинотеатров появился хоррор «Пять ночей с Фредди», основанный на одноименной серии игр. Главный герой устраивается работать ночным охранником в заброшенный детский развлекательный центр. Парень узнает, что заведение закрыли после того, как в 1980-х пропали несколько детей, а их тела так и не были найдены. Ночью охранник сталкивается с аниматрониками — ростовыми механическими куклами, и, кажется, настроены они совсем не дружелюбно. Фильм раскритиковали журналисты. Однако он был довольно тепло встречен обычными зрителями. Да и денег создателям хоррор принес немало.

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