«Подставила пацана»: Медведева рассказала, что к ней «подкатывал» известный комик

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Евгения Медведева рассказала об общении с комиком Филиппом Ворониным

«Подставила пацана»: Медведева рассказала, что к ней «подкатывал» известный комик

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Однако у фигуристки уже есть бойфренд.

Российская фигуристка и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала в одном из шоу на платформе VK Видео о том, что комик Филипп Воронин оказывал ей знаки внимания.

«Кто мне больше всех запомнился? Филипп Воронин. Больше всех кружочков записал и что-то от меня хотел постоянно! Он ко мне подкатывал? Ну, видимо. Что-то про завтраки мне там говорил… Кстати, в директ мне потом писал. Я этого не говорила. Подставила я пацана», — сказала спортсменка.

Но у Медведевой уже есть бойфренд. Недавно фигуристка официально подтвердили отношения с Дмитрием Чигиревым, публично признав роман с коллегой по цеху Дмитрием Чигиревым.

Об отношениях она рассказала в одном из шоу на федеральном телеканале. Оказалось, что она пришла на него вместе с бойфрендом, который поддерживал ее из зала. Им и оказался Чигирев.

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