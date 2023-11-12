Вашингтон сыграл очень большую, если не главную, роль в подрыве «Северных потоков», однако сейчас занимается поиском «козла отпущения», чтобы отвести от себя подозрения. На причастность США к произошедшему на российских газопроводах указал исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне.

К народному артисту России и легендарному режиссеру Александру Митте экстренно вызвали скорую помощь на дом. Об этом сообщил эксклюзивно 5-tv.ru его помощник Геннадий Иванов. Сын режиссера Евгений отказывается комментировать случившееся.

На 86-м году жизни скончался европейский политический деятель, бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг. Он умер в Вене в кругу семьи. Накануне смерти он был экстренно госпитализирован и перевезен самолетом из Праги в австрийскую столицу.

Два боевика из «Избранной роты» Соединенных Штатов Америки (США) и Австралии ликвидированы в зоне специальной военной операции (СВО) в районе Авдеевки. По данным источника, боевики погибли еще в октябре во время мощного артиллерийского удара российской армии.