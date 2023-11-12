«Ищут козла отпущения»: американский экс-подполковник разоблачил роль США в подрыве СП

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 695 0

Экс-подполковник США Расмуссен указал на причастность Вашингтона к подрыву СП

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Возможно, Украина и причастна к диверсии на Nord Steam. Однако без помощи она этого сделать не могла.

Вашингтон сыграл очень большую, если не главную, роль в подрыве «Северных потоков», однако сейчас занимается поиском «козла отпущения», чтобы отвести от себя подозрения. На причастность США к произошедшему на российских газопроводах указал исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Газета The Washington Post ранее назвала координатором диверсии экс-командира одной из частей ВСУ Романа Червинского. Расмуссен отреагировал на статью, указав на отсутствие полного доверия к изданию, особенно в контексте складывающихся между Россией и Соединенными Штатами отношений.

Эксперт отметил, что изначально весь мир пытался обвинить Москву в подрыве своего же трубопровода. Однако после визита немецкого канцлера Олафа Шольца в гости к президенту США Джо Байдену в Вашингтон вспыли неожиданные детали — популярной стала история о группе украинцев, подплывших к «Северному потоку» на корабле.

«И вот теперь у нас есть человек, очень близкий ко всему этому, который занимается специальными операциями, полковник Червинский, который близок к генералу (главкому ВСУ Валерию) Залужному», — прокомментировал он.

Расмуссен считает, что Червинский может быть невиновен. При этом, обратил он внимание, первые лица Украины — Залужный и президент Владимир Зеленский, в частности, — кричат о своей непричастности к подрыву «СП».

«Но я думаю, что они ищут козла отпущения», — добавил собеседник.

По словам отставного подполковника, и на Западе, и в Киеве, пытаются переложить ответственность за свои деяния. Расмуссен считает, что американская сторона на самом деле не проводила никакого расследования после подрывов, а все якобы расследования НАТО хранятся в папках с пометкой «секретно». Результатами в альянсе делиться не хотят.

Эксперт подчеркнул, что он разделяет мнение журналиста Сеймура Херша о причастности США к ЧП. Он также усомнился, что всю эту операцию могла бы провернуть Украина, по крайней мере точно не самостоятельно. По его словам, там замешан игрок покрупнее.

«Возможно, спецназ Украины сыграл свою роль. Но, я думаю, что если вы посмотрите на сложность операции, посмотрите на оборудование, которое было необходимо, — все это указывает на крупное национальное государство, и, скорее всего, США, если и не полностью руководили этой операцией, то играли в ней очень большую роль <…> И, извините, я просто не верю в историю о 50-футовом паруснике»», — поделился он.

Подводя итоги, Расмуссен сказал, что высокопоставленные чиновники на Западе и ранее говорили о желании США избавиться от «Северного потока», а после подрыва там «прыгали от счастья». Он считает, что в этой истории есть много «точек», при соединении которых складывается общая картина. Только вот изображен на ней, к сожалению для американцев, не парусник нелегальной группы украинских офицеров.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин не исключил повторения похожих на подрыв «Северных потоков» рисков.

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