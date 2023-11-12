Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в ДНР

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Удар по врагу был нанесен в районе населенного пункта Антоновка. Однако это не все успехи ВС РФ за минувшие сутки.

Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в ДНР

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская армия сумела ликвидировать пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве также рассказали, что ВС РФ уничтожили склад горючего 81-го центра материального обеспечения украинских нацистов, расположенной недалеко от Константиновки в Николаевской области.

Отмечается, что успехов российским военнослужащим удалось добиться благодаря слаженной работе авиации, артиллерии, ракетных войск, а также применению беспилотных летательных аппаратов. Всего за минувшие сутки поражение противнику было нанесено в 132 районах в зоне проведения спецоперации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Раннее 5-tv.ru писал, что ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении.

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в ДНР
17:58
Режиссеру Александру Митте экстренно вызвали скорую помощь
17:42
«По стратегическим позициям»: в Китае сообщили о мощном ударе Украины по США
17:26
В Малом театре раскрыли новые подробности состояния Соломина: что известно
17:22
Умер бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг
17:10
Странные пророчества и скорый апокалипсис: все о новом самозванце-патриархе

Сейчас читают

«Ищут козла отпущения»: американский экс-подполковник разоблачил роль США в подрыве СП
«Я за свободу» — Муцениеце раскрыла секрет идеальных отношений
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино
«Быстро учатся»: на Украине признали уязвимое место ВСУ на поле боя

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд