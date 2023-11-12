Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в ДНР

Российская армия сумела ликвидировать пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве также рассказали, что ВС РФ уничтожили склад горючего 81-го центра материального обеспечения украинских нацистов, расположенной недалеко от Константиновки в Николаевской области.

Отмечается, что успехов российским военнослужащим удалось добиться благодаря слаженной работе авиации, артиллерии, ракетных войск, а также применению беспилотных летательных аппаратов. Всего за минувшие сутки поражение противнику было нанесено в 132 районах в зоне проведения спецоперации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Раннее 5-tv.ru писал, что ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении.