«Бамс — и все»: Киркоров рассказал, как ведет себя в драке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 47 0

Филипп Киркоров признался, что не умеет драться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артист честно признался во вспыльчивости. Но все же, есть ли у него собственный коронный прием?

Народный артист России Филипп Киркоров посетил церемонию премии ОК! Awards «Больше чем звезды». Во время мероприятия он рассказал корреспонденту сайта 5-tv.ru о том, как ведет себя в драке.

Оказалось, что певец драться не умеет. Но он сообщил, что рука у него тяжелая.

«Я очень добрый, но тельцов нельзя выводить из себя. Иначе сразу шторка такая: бамс — и все», — сказал Киркоров.

Во время этой фразы артист провернул изящный финт с очками. После легкого движения руки на стекла аксессуара опустилась розовая шторка.

Киркоров отметил, что он старается себя сдерживать. Этому мастерству он научился только с годами. Отчасти ему помогают его розовые очки, которые он надел в 2004 году на одной из пресс-конференций. После этого его не раздражают вопросы журналистов, а только радуют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркорову удалось экстремально быстро сбросить вес.

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«Бамс — и все»: Киркоров рассказал, как ведет себя в драке

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