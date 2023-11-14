ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка, погибла женщина

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ВСУ вновь используют террористические методы и убивают мирных жителей.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Срочные новости этим вечером пришли из Донецка. Одна женщина там погибла, еще три ранены в результате нового обстрела киевских боевиков.

Кадры снял корреспондент «Известий» на месте. ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Куйбышевского района Донецка, где нет никаких военных объектов, только жилые дома. Снаряд разорвался рядом с местом, где стояли женщины. У пострадавших — ранения разной степени тяжести.

Как уточняют местные власти, всего украинские радикалы за сутки девять раз обстреляли город из натовского оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Буденновский район Донецка оказался под мощным обстрелом ВСУ. Сразу несколько ракет попали в здание управления труда и социальной защиты. Вооруженные силы Украины открыли огонь под конец рабочего дня, когда в офисах еще полно людей, а на дорогах - плотный трафик. Под обстрел в центре Донецка попал пассажирский автобус.

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