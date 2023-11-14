Зарубежная знаменитость стала клиентом пластического хирурга Тимура Хайдарова

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 27 0

Звездному врачу не терпится рассказать, насколько грандиозная личность доверила ему свою красоту.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, несмотря на скандал с участием певиц Любови Успенской и Славы, а также еще пары десятков женщин, недовольных результатами операций, продолжает успешно практиковать. Более того, не только российские знаменитости вроде Филиппа Киркорова в восторге от его работы, но и зарубежные. По словам доктора, среди его пациентов есть крупная заграничная звезда. Но назвать имя или хотя бы страну он, к своему большому сожалению, не может.

«Он категорически запретил разглашать это, он подписал с нами эту NDA (Non-disclosure agreement, соглашение о неразглашении. — Прим. ред.), у них там такие правила о неразглашении. И опять же, наверное, в напряженной ситуации в мире он как бы не захотел этого разглашать. Конечно, было бы круто рассказать», — признался хирург.

Хайдаров похвастался, что зарубежный клиент уже воспользовался его услугами и остался доволен. По словам доктора, есть вероятность, что влиятельный пациент даже не увидит его интервью для российского телеканала, но рисковать он все равно не готов. На кону репутация, о которой хирург очень беспокоится. Так что если клиент хочет оставаться тайным, ему должна быть обеспечена и гарантирована полная конфиденциальность.

«Я так хотел об этом рассказать, вели переговоры… Не для самопиара, а именно показать, что в России у нас есть такой уровень хирургии пластической, что зарубежные звезды летят и делают у нас операции. Вот больше с точки зрения, наверно, какого-то патриотизма хотелось показать. Это в любом случае вышло бы и на мировые СМИ, там уровень такой звезды был», — подчеркнул врач.

Никакие уловки не сработали. Журналист спрашивала Хайларова и об уровне эстетической медицины в стране, из которой приехал пациент, и пыталась менять местоимения, задавая вопросы — чтобы выяснить хотя бы, мужчина это или женщина. Все безуспешно. Опытный доктор раскусил хитрый план и не выдал себя.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как продвигается спор между Тимуром Хайдаровым и певицей Славой. Адвокат всех недовольных вмешательством женщин (и некоторых мужчин) Елена Сенина рассказала о результатах скандальных разбирательств.

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