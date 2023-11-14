«На ложный след»: маньяков с какими чертами сложнее всего поймать

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Психолог Дворянчиков: маньяков сложно поймать из-за трех особенностей психики

«На ложный след»: маньяков с какими чертами сложнее всего поймать

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

Читайте нас в: Дзен Новости

Серийных преступников обычно делят на организованных и дезорганизованных. Именно первых сложнее всего вычислить по ряду причин.

Не у всех маньяков ярко выражены психические проблемы. Самые страшные преступники, наоборот, могут отличаться высоким уровнем интеллекта и самоконтроля. Как раз это и помогает им путать следствие и долго оставаться в тени после преступления.

Декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, бывший сотрудник Лаборатории судебной сексологии Центра имени Сербского Николай Дворянчиков в беседе с изданием Газета.ру поделился своим опытом общения с преступниками и помог выявить главные черты «организованных» маньяков.

Самыми сложными для отслеживания, по словам эксперта, становятся высокоинтеллектуальные и эрудированные люди. Такие, казалось бы, положительные качества помогают им успешно скрываться от преследования.

«Они прогнозируют последствия своего поведения и способны предвидеть разные варианты развития событий и действовать так, чтобы успешно избегать поимки и наказания, в том числе даже с помощью манипулирования другими людьми. Могут подставить кого-то вместо себя или навести следствие на ложный след», — прокомментировал психолог.

Профессор отметил, что зачастую такие злоумышленники могут быть даже заинтересованы в процессе расследования. Они даже могут становиться его участником и оказывать давление на следствие.

Наличие грубых психических расстройств еще не свидетельствует о криминальных предрасположенностях человека. А вот присущие успешным людям качества часто входят в личностный набор преступника.

«Они могут выполнять сложную социальную функцию. Это могут быть администраторы, управленцы, педагоги, врачи, юристы — люди с хорошими интеллектуальными навыками, высшим образованием, высоким IQ», — добавил Дворянчиков.

Психолог в заключение подчеркнул, что четкие, продуманные и осторожные преступления таких людей бывает сложно раскрыть из-за их умения контролировать свои эмоции и поведение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про самые загадочные исчезновения людей в истории.

+4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.26
-0.86 97.78
-0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:40
«Друзья навсегда»: как сложилась судьба актеров культового сериала
21:25
Год взаперти: эксперимент по имитации полета на Луну стартовал в Москве
21:10
«На ложный след»: маньяков с какими чертами сложнее всего поймать
20:55
«Объем работ растет»: главное со встречи Путина и Файзуллина
20:41
Мира не будет? Украина может не подписать договор с РФ после окончания конфликта
20:23
Мэтт Леблан прервал молчание после смерти Мэттью Перри

Сейчас читают

Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции?
Психолог рассказал, как добрым людям не дать сесть себе на шею: выход только один
В Дагестане по поручению Путина создадут город-курорт
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд