Скрипач всем должен: петербуржские пенсионеры лишились миллионов из-за ушлого музыканта

Пенсионер прячется только от кредиторов, но съемочной группе удалось его выманить.

В Петербурге расследуют дело в отношении музыканта, который у своих знакомых назанимал миллионы рублей. Пожилой мужчина просил денег в долг, обещая вернуть с лихвой, как только он выберется из клубка проблем. И все у него шло как по нотам пока не наступил час расплаты. Как раскусили обманщика, узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

Этот ворох расписок — напоминание о собственной неосмотрительности. С интеллигентным скрипачом, подкупившим своими манерами, пенсионер Василий Соловьев познакомился пять лет назад через приятеля. С некоторых пор Бондарев стал просить большие суммы в долг, но под заманчивые проценты. Сначала деньги понемногу возвращал, а потом пропал.

«Миллионов семь где-то. Это без процентов. А с процентами, суд насчитал неустойку это 29 миллионов рублей. Он меня так уговорил, что я почти ему все отдал. Вот как будто под гипнозом», — поделился пострадавший Василий Соловьев.

Пострадавшим себя считает и Владимир. Музыкант и реставратор знаком со скрипачом больше 15 лет назад, но все равно попался на его уловки. Дал взаймы, по-дружески 3,5 миллиона рублей. Пришлось даже залезть в долги и продать самое дорогое.

«Он предложил мне клиентов. Я говорю: „Да мне все равно лишь бы тебе помочь“. Ко мне пришел человек, который заинтересовался инструментом ценным антикварным. Я его продал. Таким образом, могу ему помогать», — рассказал Владимир.

Все вернуть должник обещал сразу после масштабных гастролей за рубежом. Уточнить, когда же они закончатся — никто из обманутых не смог.

А вот нам удалось найти неуловимого Михаила Бондарева. Выяснилось, что он прячется только от кредиторов, зато готов встретиться с заказчиками новогоднего корпоратива, чтобы подзаработать. Узнав, что мы на самом деле журналисты — не стал отрицать: мол, занял больше 15 миллионов рублей, но попал в трудную жизненную ситуацию. Дальше разговор не заладился.

Музыкант уходит, не хочет никак объяснять ситуацию. Никак не пояснил, почему он взял такую крупную сумму и не смог отдать

По нашей информации, год назад Бондарев был признан банкротом с долгом в три с лишним миллиона рублей. Из открытых источников известно, что он задолжал еще порядка 900 тысяч рублей судебным приставам. Соседи, судя по всему, тоже попали под обаяние вежливого культурного человека — ничего плохого о нем сказать не смогли.

«Он-то где на концертах играет. Приходит и уходит. Его не слышно не видно. Все время со скрипочкой», — делятся соседи.

Собственная квартира Бондарева арестована, после того как один из обманутых подал на него в суд. Теперь скрипач живет с возлюбленной, которую такие мелочи жизни не интересуют.

«У нас брачный договор десятилетний давности. У нас все финансовые дела раздельные. Ну, живем вместе», — рассказала, не открывая дверь, избранница скрипача.

По словам юристов, доказать что-либо пенсионерам будет нелегко. Признаков мошенничества, как это ни странно — не усматривается.

«Денежные средства были получены по расписке для личных нужд, о предоставление каких-то услуг разговор не шел. Соответственно лицо к уголовной ответственности привлекаться не будет», — объяснил юрист Олег Ритман.

А значит дорога одна — в суд. Тогда, возможно, удастся вернуть деньги. Если только судебные приставы смогут добиться их выплаты.