Блогеру Шабутдинову сократили срок на год

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 37 0

Также он должен выплатить более четырех миллионов в счет возмещения ущерба.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Блогеру Аязу Шабутдинову сократили срок на год — с семи до шести лет, также он должен выплатить четыре миллиона пять тысяч рублей потерпевшему в счет возмещения материального ущерба Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.

Шабутдинова обвиняют в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. В своем выступлении он попросил прощения у потерпевших и заявил, что старается рассчитаться со всеми и что арестованных средств, по его словам, достаточно для полного погашения долгов.

Он также просил учесть его раскаяние, которое, как он утверждает, выразил уже с первого заседания, почти четырехлетнее содержание в СИЗО и наличие детей. Шабутдинов настаивал на шансе вернуться к семье.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в пять миллионов рублей.

По версии обвинения, Шабутдинов вместе с соучастниками публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию об образовательных программах, которые в действительности ими не являлись. Используя агрессивный маркетинг и активную рекламу, он от имени подконтрольных юрлиц — в частности, ООО «Лайк Центр» — продавал клиентам курсы, тренинги и вебинары, обещая наглядные результаты в бизнесе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хамовнический суд Москвы заключил под стражу двух заместителей генерального директора парка «Патриот». Первый заместитель гендиректора Сергей Федосов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Заместителю директора по эксплуатации Алексею Павлюкову вменяют получение взятки в особо крупном размере. До этого задержали генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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