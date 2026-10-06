Блогеру Шабутдинову сократили срок на год

Блогеру Аязу Шабутдинову сократили срок на год — с семи до шести лет, также он должен выплатить четыре миллиона пять тысяч рублей потерпевшему в счет возмещения материального ущерба Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.

Шабутдинова обвиняют в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. В своем выступлении он попросил прощения у потерпевших и заявил, что старается рассчитаться со всеми и что арестованных средств, по его словам, достаточно для полного погашения долгов.

Он также просил учесть его раскаяние, которое, как он утверждает, выразил уже с первого заседания, почти четырехлетнее содержание в СИЗО и наличие детей. Шабутдинов настаивал на шансе вернуться к семье.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в пять миллионов рублей.

По версии обвинения, Шабутдинов вместе с соучастниками публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию об образовательных программах, которые в действительности ими не являлись. Используя агрессивный маркетинг и активную рекламу, он от имени подконтрольных юрлиц — в частности, ООО «Лайк Центр» — продавал клиентам курсы, тренинги и вебинары, обещая наглядные результаты в бизнесе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хамовнический суд Москвы заключил под стражу двух заместителей генерального директора парка «Патриот». Первый заместитель гендиректора Сергей Федосов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Заместителю директора по эксплуатации Алексею Павлюкову вменяют получение взятки в особо крупном размере. До этого задержали генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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