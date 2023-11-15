Первый советский путешественник во времени: как мужчина попал в 1897 год из 1965-го

Эта история стала известной благодаря документам Российской империи, рассекреченным в конце 1950-х. До сих пор историки современной РФ расходятся во мнениях.

Эта история стала известной благодаря документам Российской империи, рассекреченным в конце 1950-х годов. В одном из этих документов и шла речь об очень странном случае, произошедшем в 1897 году в Тобольске.

В один из дней в конце августа на улицах этого сибирского города расхаживал мужчина средних лет в довольно странной одежде. Он явно сильно нервничал, озирался и был растерян и испуган. Когда к незнакомцу подошли городовые, мужчина охотно пошел на контакт — сообщил что его зовут Сергей Дмитриевич Крапивин и откуда он взялся. После этого его задержали и отвели в полицейский участок.

Вследствие проведенной беседы выяснилось, что задержанный был уроженцем города Ангарск (в 1897 году этого города еще не существовало — Прим.ред.). Это удивило полицейских, но куда больше они изумились тому, что мужчина утверждал, что родился в 1965 году.

Он подробно рассказал, что Российская империя скоро перестанет существовать и появится Советский Союз. Также мужчина поведал о том, что работал оператором ПЭВМ (персональный компьютер - Прим.ред.).

На вопрос, как он переместился из будущего, мужчина не нашел, что ответить. Он рассказал, что просто почувствовал резкую головную боль в теменной части и потерял сознание. Спустя какое-то время он пришел в себя и обнаружил, что лежит на земле за чертой города. Придя в город, он удивился убранству улиц и одежде людей. Больше мужчина ничего не помнил.

В итоге полицейские арестовали странного незнакомца и поместили в камеру. Затем прибыл врач и освидетельствовал состояние мужчины как «тихое помешательство». Гость из будущего был помещен в дом для умалишенных, где прожил почти 20 лет, дальнейшие следы незнакомца теряются в истории.

По слухам, документ об этом инциденте сохранился и находится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Москве. Разумеется, машины времени официально никто так и не создал, поэтому этот случай так и останется загадкой.

А был ли он вообще? Кто знает…