Самая дорогая шуба

Меховое изделие из 36 шкурок соболя было создано несколько лет назад, однако рекорд его стоимости еще не побит. Речь идет о шубе, которую сшил известный кутюрье Карл Лагерфельд. Ее стоимость в 2015 году составила миллион евро, или 100 миллионов рублей по нынешнему курсу.
Фото: 5-tv.ru
В России самую дорогую шубу продали в 2022 году. Она сшита из меха канадской рыси. Ее приобрели почти за 20 миллионов рублей.
Впрочем, меховая индустрия сегодня испытывает серьезные трудности. Благодаря усилиям экоактивистов все больше модных домов отказываются от использования натурального сырья, а многие звезды шоу-бизнеса перестают на публике демонстрировать дорогие изделия из меха.
68%
-0.51 96.59
-0.54
Нашли ошибку?