Меховое изделие из 36 шкурок соболя было создано несколько лет назад, однако рекорд его стоимости еще не побит. Речь идет о шубе, которую сшил известный кутюрье Карл Лагерфельд. Ее стоимость в 2015 году составила миллион евро, или 100 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Самая дорогая шуба

Фото: 5-tv.ru

В России самую дорогую шубу продали в 2022 году. Она сшита из меха канадской рыси. Ее приобрели почти за 20 миллионов рублей.

Фото: 5-tv.ru

Впрочем, меховая индустрия сегодня испытывает серьезные трудности. Благодаря усилиям экоактивистов все больше модных домов отказываются от использования натурального сырья, а многие звезды шоу-бизнеса перестают на публике демонстрировать дорогие изделия из меха.

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