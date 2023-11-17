Самая дорогая шуба

В России самую дорогую шубу продали в 2022 году. Она сшита из меха канадской рыси. Ее приобрели почти за 20 миллионов рублей.

Фото: 5-tv.ru

Впрочем, меховая индустрия сегодня испытывает серьезные трудности. Благодаря усилиям экоактивистов все больше модных домов отказываются от использования натурального сырья, а многие звезды шоу-бизнеса перестают на публике демонстрировать дорогие изделия из меха.