МВД России объявило в розыск основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

По какой статье его ищут?

МВД России объявило в розыск основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов. Соответствующие данные приводятся в базе ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом не уточняется, по какой именно уголовной статье ищут Орлова.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу УМВД Выборгского района Ленобласти задержали по делу о коррупции. По версии следствия, Роман Ильин закрывал глаза на незаконные вырубки, за что получил восемь миллионов рублей.

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