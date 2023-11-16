Путин поздравил с Днем самбо участников и организаторов праздника

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Спортивное событие в 2023 году официально отмечается впервые.

Путин поздравил с Днем самбо участников и организаторов праздника

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем самбо участников и организаторов праздника, который впервые отмечается в России. Письмо главы государства было опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что сегодня, 16 ноября, отмечается 85-летие со дня признания в стране самбо как вида спорта. Этот юбилей он назвал хорошим поводом вспомнить о выдающихся личностях, причастных к этому виду единоборств. Среди них многие атлеты, тренеры и организаторы, чьими усилиями был развит этот вид спорта. Президент отметил, что заложенные ими традиции позволяют по сей день реализовывать самые интересные новые проекты, среди которых и День самбо.

Праздник самбо ранее отмечался по инициативе самого спортивного сообщества и поклонников. Путин выразил надежду на то, что праздник позволит популяризовать самбо среди представителей самых разных поколений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.

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