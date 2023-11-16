Один человек погиб при обрушении дома в Астрахани
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Под завалами могут находиться еще люди.
Срочная новость
Фото, видео: 5-tv.ru
Один человек погиб при обрушении дома в Астрахани, сообщает источник 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Астрахани обрушились два подъезда многоквартирного дома. Под завалами могут находиться люди. О происшествии сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. Он создал оперативный штаб.
По его поручению для жителей здания, в котором произошло обрушение, организовано три пункта временного пребывания. Все люди обеспечены водой и горячей едой. На месте работают экстренные службы.
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