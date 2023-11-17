Король поп: Филипп Киркоров шокировал новым заявлением

Артист вновь готовится порадовать публику.

Филипп Киркоров, как оказалось, неспроста похудел в рекордно короткие сроки. Артист готовится порадовать публику смелым и неожиданным номером.

Он много раз признавался, что хочет покорить театр, и совсем скоро его мечта воплотится в реальность, пишет издание 7Дней.ru. Отмечается, что поп-король в предстоящем году станет резидентом московского театра-кабаре Crave.

Данная площадка славится провокационными шоу с обнаженными постановками. Первый спектакль с Киркоровым планируется провести 30 апреля 2024 года в день рождения певца.

Артист подчеркнул, что это событие он посвятит 30-летию со смерти мамы. Народный артист России напомнил, что всегда что-то делает в ее честь.

Ранее 5-tv.ru писал, как Киркорову удалось экстремально быстро сбросить вес.