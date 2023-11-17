Король поп: Филипп Киркоров шокировал новым заявлением

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 50 0

Киркоров планирует выступить в театре-кабаре Crave

Король поп: Филипп Киркоров шокировал новым заявлением

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист вновь готовится порадовать публику.

Филипп Киркоров, как оказалось, неспроста похудел в рекордно короткие сроки. Артист готовится порадовать публику смелым и неожиданным номером.

Он много раз признавался, что хочет покорить театр, и совсем скоро его мечта воплотится в реальность, пишет издание 7Дней.ru. Отмечается, что поп-король в предстоящем году станет резидентом московского театра-кабаре Crave.

Данная площадка славится провокационными шоу с обнаженными постановками. Первый спектакль с Киркоровым планируется провести 30 апреля 2024 года в день рождения певца.

Артист подчеркнул, что это событие он посвятит 30-летию со смерти мамы. Народный артист России напомнил, что всегда что-то делает в ее честь.

Ранее 5-tv.ru писал, как Киркорову удалось экстремально быстро сбросить вес.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Последние новости

14:21
В чем секрет долгожителей: ученые нашли у них одинаковые черты характера
14:11
«Очень радует»: Вован ответил на предупреждения ФРГ о звонках от пранкеров
14:07
Такое можно говорить? Столтенберг расстроил Украину новым заявлением
13:53
Король поп: Филипп Киркоров шокировал новым заявлением
13:39
Только крупные цели: как работают ракетные комплексы «Искандер» в зоне СВО
13:25
«Остается пустота»: как ВС РФ ликвидируют даже хорошо спрятавшихся боевиков ВСУ

Сейчас читают

Похоронят в закрытом гробу: раскрыта причина смерти найденного в крови Николая Плявина
«Операция понятна»: Зеленский заявил о возможном госперевороте на Украине
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Залог успешной покупки: как принимать у застройщика квартиру с чистовой отделкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд