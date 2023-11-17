Закрытие ближайших к Петербургу пунктов пропуска в Финляндию. Главное

Пока меру ввели до середины февраля.

Ближайшие к Петербургу пункты пропуска в Финляндию закрываются для всех. Пока меру ввели до середины февраля.

В Хельсинки увидели русский след, тянущийся за беженцами из третьих стран, и решили защищаться. Обычных людей, что финнов, что россиян, у которых по обеим сторонам границы родственники — как часто теперь происходит на так называемом «демократическом» Западе — власти не спросили. Чем обернется закрытие переходов, расскажет корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Четыре финских пункта пропуска в Ленинградской области работают последний день. Транспортные компании уже объявили о приостановке перевозок, индивидуальные пока еще возможны — до полуночи.

На такой шаг Финляндия пошла, защищая «национальную безопасность». Ведь ей якобы угрожают беженцы из третьих стран, прибывающие со стороны России.

Как уточнил замглавы Пограничной службы Финляндии, это — цитата — «явная опасность эскалации». Теперь беженцы планируют ехать в Эстонию — может, там больше повезет.

Но в Таллине уже заявили — ради предотвращения нелегальной миграции тоже полностью или частично готовы закрыть пункты пропуска. Изучает опыт и Норвегия — в Осло как будто уже готов проект такого решения.

«Если это делается для того, чтобы придать некую большую стабильность и безопасность в регионе, то эффект будет ровно противоположный, это привнесет лишь дополнительные проблемные вопросы», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Финляндия оставила открытыми пункты пропуска на севере — в Карелии и Мурманской области. Но добраться до них — та еще задача.

В качестве ближайшей альтернативы для петербуржцев — Таллин. Оттуда за 40 минут на самолете можно добраться до Хельсинки.

Пока работает погранпункт «Ивангород — Нарва». Но билеты сильно заранее эксперты покупать не советуют.