На выставке-форуме «Россия» прошел день Омской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

Сегодня в регионе работают свыше 200 промышленных предприятий, в том числе 16 крупных оборонных заводов, мощности которых полностью загружены.

На выставке-форуме «Россия» прошел день Омской области

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

На Международной выставке-форуме «Россия», которая проводится в Москве на ВДНХ, состоялся день Омской области, ее ключевые достижения в сфере науки, промышленности и искусства представил губернатор региона Виталий Хоценко. Об этом сообщили организаторы форума.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны в Омск из прифронтовых регионов эвакуировали более сотни заводов, что сделало город крупным центром металлообработки и машиностроения, на базе которого был выстроен один из мощнейших в стране оборонно-промышленных комплексов.

«Сегодня в регионе работают свыше 200 промышленных предприятий, в том числе 16 крупных оборонных заводов, мощности которых полностью загружены. На предприятиях ОПК сосредоточены самые передовые технологии, а выпускаемая ими продукция востребована во всех родах войск Вооруженных Сил, в радиоэлектронной и авиакосмической сферах», — добавил Хоценко.

Отмечается также, что в регионе активно идет строительство школ и переселение из аварийного жилья, а также растут темпы дорожного строительства. Кроме того, строится детский инфекционный стационара на 300 мест, который должен стать самым современным медучреждением в Сибирском федеральном округе.

Одним из самых важных предприятий в Омской области является предприятие «Полет», где происходит финальная сборка четырех модификаций ракеты «Ангара» легкого и тяжелого классов. Их создание было одобрено Президентом России Владимиром Путиным в 2014 году, а в декабре текущего года планируется произвести первый запуск ракеты с космодрома Восточный.

Узнать больше о космической промышленности и увидеть макет ракеты-носителя «Ангара–А5» можно на стенде Омской области под названием «Омск — ты просто космос».

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