Российские визовые центры прекратят работу в четырех городах Франции

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Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Как теперь гражданам России можно оформить визу? Куда обращаться?

Российские визовые центры прекратят работу в четырех городах Франции

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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Российские визовые центры больше не будут работать во Франции, они закроются в конце ноября в четырех городах. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба посольства России в Париже.

«С 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу», — говорится в сообщении.

По вопросам оформления виз в России желающих призвали обращаться в консульский отдел посольства, генконсульства в Страсбурге, Марселе или в канцелярию России в Вильфранш-сюр-Мер. В пресс-службе напомнили, что прием посетителей осуществляется по записи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финские КПП на границе с Россией будут закрыты минимум до середины февраля. Причиной власти называют «рост числа мигрантов из третьих стран». Вслед за Финляндией ввести подобные ограничения собралась Эстония. Возможно, что виной всему стали восемь сомалийцев, которые попытались пробраться туда через Россию.

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