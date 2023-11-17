«Стало больше»: может ли недоношенность привести к аутизму

Взглядом на ситуацию поделилась врач-генетик.

В Швеции ученые установили, что ранние роды могут быть одним из основных факторов развития расстройства аутистического спектра у детей. С этим мнением согласилась врач-генетик Юлия Зиновьева.

Изданию Газета.ру она рассказала, как именно рождение раньше срока может повлиять на развитие аутизма. Специалист утверждает, что недоношенность действительно может стать значимым фактором риска развития задержек моторного и психоречевого развития с чертами РАС.

Чем выше степень недоношенности, тем больше уровень риска развития разных патологий. Настолько раннее рождение, как объясняет врач, в основном происходит из-за задержки внутриутробного развития плода, риска гипоксии и внутриутробной гибели.

Эти проявления нередко вызваны различными патологиями у плода. Ребенок может родиться живым и иметь недуги разной степени тяжести, в том числе аутизм.

У недоношенных детей не успевают развиться структуры головного мозга и других систем органов, обеспечивающих мозг кислородом. Также у них наблюдаются атрофические изменения коры и базальных ядер головного мозга, которые могут привести к отставанию в развитии.

«Сегодня врачи могут выхаживать детей, рожденных на крайне маленьких сроках, поэтому и детей с РАС стало больше», — поделилась Зиновьева.

Ранее 5-tv.ru писал, как выявить у себя аутизм.