Борьба с влиянием США: кто победит на выборах в Аргентине

И как эти результаты отразятся на России?

Второй тур выборов президента Аргентины состоится завтра, 19 ноября. На пост главы государства претендуют действующий министр экономики Аргентины Серхио Масса. С ним за право стать президентом поборется представитель правящего левоцентристского альянса «Союз во имя Родины» и лидер либертарианской партии «Свобода побеждает» Хавьер Милей.

О кандидатах и их шансах на победу изданию URA.RU дал комментарий российский дипломат, в прошлом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине, профессор МГЛУ Ян Бурляй.

В первом туре Масса набрал 36,7% голосов, а Милей — 30%. Третий кандидат — экс- министр безопасности Патрисия Буллрич не смогла пройти в следующий этап, проиграв в предвыборной гонке с итогом в 23,8% голосов.

Серхио Масса

По словам политического деятеля, правящая перонистская партия Масса борется с влиянием Америки еще с момента основания.

«Перонисткое движение традиционно было влиятельной силой на внутриполитической арене Аргентины. Один из классических трудов, написанный генералом Пероном, „Сила — закон зверей“ направлен против американского империализма», — сообщил Бурляй.

Как считает он, влияние США для Аргентины стоит очень остро.

«Перон поддерживал добрые отношения с советским руководством в плане борьбы с американским империализмом, который в Латинской Америке всех достал. Американцы считают, что это их задворки. Значит, все военные либо учатся в США, либо проходят переподготовку, то же самое касается спецслужб», — отметил собеседник издания.

При этом партия допустила несколько ошибок, загнавших страну в сильнейший кризис. Внешний долг страны достиг астрономических показателей. С 1929 года, как сбросили президента Иполито Иригойена, Аргентина не выходит из кризисного состояния.

По мнению Бурляя, Серхио Масса имеет высокие шансы на победу на выборах.

«Платить по долгу нечем, выйти из этой ситуации будет очень сложно. Плюс неслыханная инфляция, которая не может не вызывать протестов у трудящихся. Думаю, несмотря на это Масса будет избран, он грамотный человек и первый тур показал, что он имеет большую поддержку. В конечном итоге, скорее всего, ему придется пойти на жертву и поднять налоги и сокращать зарплату, чтобы начать расплачиваться долгами», — поделился мнением дипломат.

Хавьер Милей

Противник Масса на этих выборах является сторонником радикальных идей по преодолению кризиса.

Милей — лидер практически новой либертарианской партии, которая образована лишь два года назад. Сам политик известен своими неординарными предложениями, в частности, арестовать члена правления Центрального Банка, распустить Центральный Банк, инициативой об отмене национальной валюты.

Для этого кандидата внедрили образ, который совершенно не совпадает с его настоящей личностью.

«У него очень много путаницы в программе. Политтехнологи выстраивают из него рубаху парня, который играл в рок-ансамбле, в футбол, такой народный лидер. При этом он профессор экономики в университете, в течение 17 лет работал консультантом в HSBC. Это крупнейший банк в Лондоне, дураков там не держат», — рассказал эксперт в области политики.

Связь Аргентины с Россией

Советский Союз поддерживал дружественные отношения со страной Южной Америки. По словам Бурляя, много совместных проектов начали реализовывать еще в 1950 годы. К тому же, последним зарубежным послом у Иосифа Сталина был аргентинец.

«Он говорил, что нужно экономику развивать, что Советский Союз может направить хороших гидростроителей. Сегодня свыше 25% электроэнергии в Аргентине вырабатывается на гидро- и теплоэлектростанциях, где работают генераторы и турбины, поставленные нашими фирмами, развито сотрудничество в атомной энергетике», — поделился Бурляй.

В заключение он выразил мнение, что для нашей страны неважно, кто из кандидатов выиграет. Как считает дипломат, оба претендента вряд ли откажутся от сотрудничества с РФ, тем более, если проекты будут на благо их государства. Россия никогда не декларирует свою приверженность определенному кандидату. Я

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