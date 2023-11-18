ВС РФ ликвидировали до 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

Также подавлены до 30 украинских артиллерийских расчетов.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
За прошедшие сутки Вооруженные силы России подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов и ликвидировали около 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра военной группировки «Центр» Александр Савчук.
По словам главы пресс-центра, недалеко от Торксого участка и Серебрянского лесничества «Центр» поразил штурмовые группы 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 47-й механизированной бригады ВСУ. Также были повержены штурмовые группы 15-го полка Национальной гвардии Украины. Военная группировка «Центр» использовала артиллерию и авиаудары.
Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Москва приняла решение оказать поддержку региону на фоне продолжающихся обстрелов со стороны украинской армии.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Павлограда.
* — признана террористической организацией, запрещена в России
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