ВС РФ ликвидировали до 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Также подавлены до 30 украинских артиллерийских расчетов.

ВС РФ ликвидировали до 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

За прошедшие сутки Вооруженные силы России подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов и ликвидировали около 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра военной группировки «Центр» Александр Савчук.

По словам главы пресс-центра, недалеко от Торксого участка и Серебрянского лесничества «Центр» поразил штурмовые группы 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 47-й механизированной бригады ВСУ. Также были повержены штурмовые группы 15-го полка Национальной гвардии Украины. Военная группировка «Центр» использовала артиллерию и авиаудары.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Москва приняла решение оказать поддержку региону на фоне продолжающихся обстрелов со стороны украинской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Павлограда.

* — признана террористической организацией, запрещена в России

Тема:
Спецоперация
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