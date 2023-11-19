Россия — великая страна: Петербургский культурный форум стал сигналом для Запада

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Петербургский культурный форум — 2023 стал самым представительным за всю историю

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Масштабы мероприятия поражают воображение: сюда прибыли представители 73 государств!

Международный Олимпийский комитет призвал избегать «Игры Дружбы» — спортивный праздник, который пройдет в России в 2024 году. А в Чехии начали конфискацию российской собственности — это порядка 40 зданий. Российский МИД обещает ответить, причем необязательно симметрично. Политика запрета логично вытекает из политики отмены.

«Отменяют культуру, в основе которой — подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность. Политика отмены России сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска по своей сути», — подчеркивал на днях президент РФ Владимир Путин.

Ответ на новые западные притеснения уже дан — в те самые дни, когда финны и эстонцы устанавливали заборы на границе — в Петербурге провели культурный форум. Собрались представители 73 стран! Но и это еще не все: подробности - смотрите в репортаже.

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