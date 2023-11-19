Российские дроны-камикадзе «Ланцет» на Западе сочли угрозой для ВСУ, и вот почему

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 87 0

BI: российские дроны-камикадзе «Ланцет» превращаются в огромную угрозу для ВСУ

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» на Западе сочли угрозой для ВСУ, и вот почему

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

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Какие возможности внедрили разработчики при модернизации «Ланцета»?

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» последнего выпуска, вероятно, обрел новый способ уклоняться от средств защиты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предположение 18 ноября выдвинуло издание Business Insider.

«По-видимому, это не случайность. Боеголовки более новых беспилотников „Ланцет“ детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро», — говорится в публикации.

Непобедимые

Как написали авторы, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в обновленном варианте атакует вражескую технику без прямого контакта с ее корпусом. Они подчеркнули, что предшественники данной версии «Ланцета» работали по-другому.

Такие беспилотники, как отмечает зарубежный источник, является «наказанием» для противника. В заключение говорится, что разработчики БПЛА «Ланцет» регулярно проводят мероприятия по улучшению радиуса действия и его возможностей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России начали применять аналог дрона-камикадзе «Ланцет».

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