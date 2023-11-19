Куда дели? Экс-глава управления Росимущества в Приморье стал фигурантом громкого дела

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Экс-глава управления Росимущества в Приморье арестован за мошенничество

Куда дели? Экс-глава управления Росимущества в Приморье стал фигурантом громкого дела

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

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Мужчину обвиняют в мошенничестве. Что именно ему вменяют?

Бывший руководитель приморского управления Росимущества был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Приморского края.

Мужчину подозревают в совершении махинаций с незаконно приобретенным имуществом. Согласно данным следствия, он в период с января 2022 года по март 2023-го обеспечивал прием документов об обеспечении имущества, обращенного в государственную собственность. Отмечается, что фигурант под видом исполнения контракта уничтожал малую часть имущества, а сохранившуюся повторно вводил в оборот.

При помощи экс-руководителя территориального управления федерального агентства другие люди присваивали и сбывали имущество, приобретенное противоправным путем. Ущерб потерпевшей стороны оценивается в 5,5 миллиона рублей.

Подозреваемому вменяются сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ: о злоупотреблении должностными полномочиями, пособничестве в сбыте имущества, добытого преступным путем, и пособничестве в мошенничестве. Возбуждено соответствующее дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы арестовали по делу о взятках.

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