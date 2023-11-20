В Финляндии задумались над закрытием всех КПП на границе с Россией

На этом фоне в самой стране недовольство решением властей вылилось в акции протеста.

Закрытием четырех пунктов пропуска на границе с Россией Финляндия может и не ограничиться. По словам главы местного МВД, прежнее решение приостановить работу только половины КПП имело лишь частичный успех.

А, значит, речь может идти и о закрытии всех оставшихся погранпереходов. По данным газеты Iltalehti, полностью граница Финляндии и России может быть закрыта в ночь на среду, 22 ноября.

На этом фоне в самой Финляндии недовольство решением властей вылилось в акции протеста.

Граждане, у которых в России остались родственники, вышли на митинг в приграничном городе Лаппеенранта. Основное требование — открыть хотя бы один из пунктов пропуска на юго-востоке страны. Акции проходят не только в приграничных регионах — самую массовую устроили у парламента в Хельсинки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пограничники на границе Финляндии и России применили газ против 30 велосипедистов.