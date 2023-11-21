Космический юбилей: российский экипаж МКС поздравил с 25-летием запуска станции

Есть люди, которые смогут встретить Новый год во всех точках Земли, и им для этого не нужно никуда лететь. Они и так постоянно находятся на орбите. Это космонавты МКС. Станция сегодня отметила первый юбилей — 25 лет. Так долго не функционировал даже легендарный «Мир». Ну а началось все как всегда — с уникального российского модуля. С тех на МКС побывали почти три сотни землян. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Они привыкли отмечать на орбите Новый год, дни рождения и другие земные праздники, но этот юбилей — исключительно космический. И в его преддверии экипаж уже 70-й долгосрочной экспедиции нашел время пообщаться с «Известиями». Мы прислали вопросы с Земли, нам отвечают из космоса.

«Ощущаешь небольшое головокружение и желание стабилизироваться, пристегнуться к какой-нибудь стенке», — рассказал космонавт Константин Борисов.

«Я очень рад и счастлив, что у меня есть возможность работать здесь, на МКС», — признался космонавт Николай Чуб.

Самый дорогостоящий проект в истории человечества, самая большая во Вселенной научная лаборатория, беспрецедентная по уровню взаимного доверия международная программа, — все это об МКС. Ее первый элемент был доставлен на орбиту ровно 25 лет назад.

Модуль «Заря» был построен по заказу НАСА, но в России. Запущен с Байконура в ноябре 1998-го. С него началась МКС. Люк этого модуля впервые открыл легендарный Сергей Крикалев.

«Новые элементы, новые технологии, новые системы жизнеобеспечения, новая система электропитания. Но в общем было понимание, что это начало большого пути», — поделился он.

Начиная с Крикалева, станция приняла 70 долгосрочных экспедиций, более 250 космонавтов и астронавтов из России, США, Японии, Канады и еще десятка стран. Станция совершила более 140 тысяч витков вокруг Земли, пролетела шесть миллиардов километров (это как 55 раз на Марс и обратно или 15 тысяч раз до Луны). Олег Кононенко — ветеран орбитальных путешествий, на его глазах станция росла.

«Для меня сейчас этот космический полет пятый. За это время создано, запущено, пристыковано четыре новых модуля», — рассказал он.

Сегодня российский сегмент — это шесть модулей. «Заря», два малых исследовательских — «Поиск» и «Рассвет». Самые новые — узловой «Причал» и «Наука», в которых можно жить и работать. Но сердце российского сегмента — это модуль «Звезда». Это служебный модуль. Большую часть времени российский экипаж МКС проводит тут. Здесь хранится еда, есть стол (одновременно кухонный и рабочий), каюта (всего два кубических метра личного пространства для каждого космонавта) и тот самый иллюминатор, из которого видна Земля.

На макете все в точности так, как на самой станции. Антон Шкаплеров, проводя экскурсию, даже ощутил легкую ностальгию. Помнит, как клеил фотоаппараты на липучки, чтоб не разлетались, крутил педали, чтобы держать мышцы в тонусе, бережно относился к воде (на станции это главный ресурс).

«Здесь хранится питьевая вода, то есть необходимо открыть клапан, чтоб это давление выталкивало воду», — показал он.

За 25 лет космонавты провели сотни экспериментов. Но самый большой эксперимент — это сам проект МКС.

«При всех тех небольших, но неприятностях, не хочется произносить слово „аварии“, которые успешно были преодолены — это является, по-видимому, самым большим достижением», — отмечает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института исследований РАН.

Изначально МКС была рассчитана на 15 лет, но, благодаря постоянной модернизации, на орбите до сих пор. Россия будет поддерживать ее работу до 2028-го. Предполагается, что после у наших космонавтов будет собственная станция — «РОС».

МКС на ночном небе — третий по яркости объект после Луны и Венеры. Так что если увидите падающую звезду, это, скорее всего, наш обитаемый рукотворный спутник. Но желание все равно можно загадывать. У многих ученых и тех, кто мечтал стать покорителем космоса, они исполнились — благодаря МКС.