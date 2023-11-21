Впервые с 30 июня: на Мосбирже отметили резкое падение курса доллара

Изменилась и стоимость европейской валюты.

Курс доллара опустился до 88 рублей впервые с 30 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по итогам торгов.

После резкого падения с 88,59 рублей (в 06:59) американская валюта сначала упала. При этом фиксировалось, что стоимомсть опускалась до 87,925 рублей. Однако сейчас валюта снова поднимается. По состоянию на 8:16, доллар стоит 88,1 рубль.

Отмечено падение и курса евро. В 7:13 европейская валюта стоила 96,51 рублей. Однако сейчас она снова начала дорожать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда доллар начнет ослабевать. Экономист Алексей Зубец объяснил, сколько будут стоить российская и американская валюты в перспективе.