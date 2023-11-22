Циничное преступление: новые детали о гибели актрисы Меньших при ударе ВСУ
Друг Меньших сообщил, что при ударе ВСУ она была на волонтерском мероприятии
Фото, видео: ВКонтакте / Полина Меньших / polina_menshikh / Денис Лаврентьев / bronweg; 5-tv.ru
Друг покойной артистки рассказал, что происходило незадолго до трагедии.
Актриса Полина Меньших за мгновения до смерти от удара ВСУ в ДНР выступала на волонтерском мероприятии. Об этом 5-tv.ru сообщил друг покойной артистки Денис Лаврентьев.
«Неизвестно, где она выступала — где-то в ДНР. Данное мероприятие было организовано волонтерской группой. Судя по репосту, они называются „Товарищи“», — поделился он.
По его информации, прощание и похороны знаменитости пройдут в Москве. Однако каких-либо данных о конкретных дате и месте пока нет.
О гибели Полины Меньших стало известно 21 ноября. По предварительной информации, боевики ВСУ ударили по площадке, где находилась актриса во время выступления, из РСЗО HIMARS.
Ранее 5-tv.ru писал, какой друзья запомнили погибшую при обстреле в ДНР актрису Меньших.
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