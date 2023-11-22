Понадобится телефон: как оформить ДТП без инспекторов ГИБДД за полчаса

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 40 0

При ДТП без пострадавших можно составить электронный европротокол

Понадобится телефон: как оформить ДТП без инспекторов ГИБДД за полчаса

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Важное условие — в результате аварии не должно быть пострадавших.

После ДТП можно обойтись без вызова инспекторов ГИБДД на место происшествия, если никто не пострадал. Об этом сообщает издание URA.RU.

Так, в пресс-службе УГИБДД по Кировской области объяснили, что можно оформить электронный «европротокол» с помощью «Госуслуг», указав необходимые данные. Уточняется, что одному из участников ДТП достаточно иметь приложение «Госуслуги Авто».

Второй водитель должен лишь подтвердить соответствие информации по сгенерированному в приложении электронному адресу. При этом автомобилистов уведомили, что проще всего составлять «европротокол» с двух гаджетов — тогда на процедуру уйдет не более получаса.

При этом владельцы авто, попавшие в ДТП, обязательно должны иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах», а также действующие полисы ОСАГО. Заявителям нужно описать обстоятельства дорожного инцидента и прикрепить фото нарисованной схемы ДТП.

Ранее 5-tv.ru писал про порядок действий для водителей при ДТП. 

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