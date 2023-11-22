Затишье перед бурей? Главное о сделке Израиля и ХАМАС по прекращению огня
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня
Фото, видео: REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO; 5-tv.ru
Рано ли говорить о долгосрочном перемирии?
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня. Сделку, достигнутую при посредничестве Катара, уже называют самой большой победой дипломатии в ближневосточном конфликте за последние полтора месяца.
Однако о долгосрочном перемирии говорить пока рано. На каких условиях вернут заложников, разбирался корреспондент «Известий» Денис Кулага. Все подробности — в репортаже.
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