Затишье перед бурей? Главное о сделке Израиля и ХАМАС по прекращению огня

Рано ли говорить о долгосрочном перемирии?

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня. Сделку, достигнутую при посредничестве Катара, уже называют самой большой победой дипломатии в ближневосточном конфликте за последние полтора месяца.

Однако о долгосрочном перемирии говорить пока рано. На каких условиях вернут заложников, разбирался корреспондент «Известий» Денис Кулага. Все подробности — в репортаже.