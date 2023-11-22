Эвакуация россиян из Газы и рост экономики: о чем Путин говорил с правительством

Вопросы эвакуации россиян из сектора Газа, развития российского туризма и отечественных брендов обсудил сегодня президент с правительством. Ситуацию в Газе Владимир Путин назвал вышедшей за грань, критической. И поинтересовался у главы МЧС, какую помощь оказывает в этой связи ведомство. Подробности — у корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.

Почти тысяча спасенных граждан России. Совещание с кабмином Путин открывает с ситуации в секторе Газа. КПП «Рафах» на границе с Египтом — точка, в которой наших соотечественников начинается путь на Родину из лежащих в руинах земель.

«Там ситуация давно уже вышла за грань критической. К нам обратилось, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти их оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 — их родственники», — сказал Владимир Путин.

Больше 500 человек уже покинули регион на самолетах МЧС. При этом, половина из них — дети. В Домодедово развернут специальный штаб. Здесь прилетающих кормят, дают теплую одежду, помогают с документами, советуют как добраться к родственникам по всей стране. Сейчас в Египте остается всего 18 россиян. Но борт спасателей все равно вылетают в сторону Ближнего Востока. Почти 250 тонн гуманитарной помощи уже отправлены в Газу.

«Это очень важная гуманитарная благородная миссия, нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий, и мы видим, что там происходит, поэтому, это наша святая обязанность помочь, тем более, нашим гражданам», — отметил Путин.

Все это — не повод забывать ситуации в стране, да и в той же экономике есть, чем гордится. В третьем квартале рост составил 5,5% ВВП. Мы все увереннее уходим от западных брендов, замещая их собственными. Из почти 900 торговых марок больше половины принадлежат отечественным заводам и фабрикам.

«Причем за последние полтора года число таких знаков, которые принадлежат нашим компаниям, выросло более, чем на треть. Это не только бренды, потому что бренды иногда используют, в том числе, производство и в других странах. Важно, что это именно еще и российское производство», — отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В лидерах — производители одежды, детских игрушек, мебели. С этого года свой бренд может зарегистрировать и частный предприниматель. В канун больших каникул говорят даже об отечественных брендах на горнолыжных курортах.

«Представителями курортов, производителями оборудования консолидировали заказ по всей отрасли, по всем ключевым видам оборудования. Для оснащения основных перспективных горнолыжных курортов, которые мы сейчас видим, которые в строительстве или планируются, нам понадобится около 180 новых больших канатных дорог», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Развитие собственного производства в этой многогранной сфере, безусловно, позитивная сторона медали, связанная с тем, чем нас пытались наградить, вводя эти санкции. То, что это получается у нас, это очень хорошо. Надо и дальше продолжать работу по поддержке наших производителей, которые занимают освободившиеся ниши», — отметил Путин.

Это особенно важно сейчас, когда спрос на внутренний туризм стремительно растет. Только в этом году он увеличился почти на 20 процентов. Мы заново открываем для себя гостеприимный Северный Кавказ, величие Урала, загадочный Байкал и живописную Карелию. Они вместе с обеими столицами обещают побить в этом году рекорды прошлых лет. Только, вместе с этим растут и цены на гостиницы.

«По данным Росстата, с начала года на конец октября цены в сегменте две-три звезды выросли на 8-11%, в премиальных четырех-пяти звездах 14% рост», — сообщил Решетников.

Открываются новые отели. В этом году в стране уже появилось десять тысяч свеженьких номеров, это почти вполовину больше того, что открыли в 2022 году. Движущая сила здесь тоже малый бизнес. Туристическая отрасль теперь — инвестиционный флагман страны. Помогает развитию не только госпрограммы, но и мораторий на излишние проверки малого бизнеса. В декабре его должны были отменить.

«Может быть, нам на 2024 год продлить мораторий. Ну, кроме объектов высокого риска, чрезвычайно высокого», — сказал Путин.

«Дмитрий Юрьевич, у вас там были идеи, по моему, по сроку. Чуть больше там», — отметил Мишустин.

«Прокуратура всегда предлагает больше срок, а мы с вами должны определить какой является оптимальным», — отметил президент.

«Владимир Владимирович, любой срок, который вы назовете, будет для нас правильным», — сказал Дмитрий Григоренко.

«Давайте на 2024 год продлим», — заключил Путин.

А это значит, что новые точки роста российской экономики еще наверняка появятся.