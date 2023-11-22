Против бывшего бизнес-партнера Деревянко возбудили уголовное дело

Против бывшего бизнес-партнера актера Павла Деревянко Григория Мулузяна еще летом возбудили уголовное дело о мошенничестве. Источник 5-tv.ru сообщил, что сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Также стало известно, что новые эпизоды мошенничества, о которых сообщали в прессе, будут также расследованы в рамках уже возбужденного уголовного дела.

Многомиллионные долги и потеря друга: как бизнес Павла Деревянко пошел не по плану

Недавно стало известно, что в правоохранительные органы обратился предприниматель, который якобы вложился в криптокомпанию Деревянко. Он заявил, что заключил несколько договоров займа с актером и Мулузяном, вложив в общей сложности свыше миллиона рублей, однако никакой прибыли за последний год не получил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Павла Деревянко прокомментировал слухи о финансовом скандале. Юрист заявил, что актер никого не обманывал. Наоборот, он сам стал жертвой мошенничества.