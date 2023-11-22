Против бывшего бизнес-партнера Деревянко возбудили уголовное дело

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 397 0

Григорий Мулзян обвиняется по серьезной статье. Какая у него связь с актером?

Против бывшего бизнес-партнера Деревянко возбудили уголовное дело

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Против бывшего бизнес-партнера актера Павла Деревянко Григория Мулузяна еще летом возбудили уголовное дело о мошенничестве. Источник 5-tv.ru сообщил, что сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Также стало известно, что новые эпизоды мошенничества, о которых сообщали в прессе, будут также расследованы в рамках уже возбужденного уголовного дела.

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Недавно стало известно, что в правоохранительные органы обратился предприниматель, который якобы вложился в криптокомпанию Деревянко. Он заявил, что заключил несколько договоров займа с актером и Мулузяном, вложив в общей сложности свыше миллиона рублей, однако никакой прибыли за последний год не получил. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Павла Деревянко прокомментировал слухи о финансовом скандале. Юрист заявил, что актер никого не обманывал. Наоборот, он сам стал жертвой мошенничества.

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