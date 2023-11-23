«Прямая цель для ВСУ»: Песков назвал трагедией смерть журналиста Максудова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 68 0

Песков: смерть Максудова подчеркнула, что журналисты являются прямой целью ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Группа военкоров была атакована украинскими нацистами в Запорожской области. Максудов получил смертельное ранение.

Смерть военного корреспондента Бориса Максудова в очередной раз подтвердила, что журналисты становятся целью Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью для одного из федеральных телеканалов.

Гибель Максудова пресс-секретарь президента назвал большой трагедией, как для коллектива ВГТРК, так и для его родных и близких. Песков выразил слова соболезнования в связи с его смертью.

«Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята. Конечно, тем, кто продолжает работать, нужно учитывать, что они являются прямой целью (ВСУ). Хочется им сказать: «Ребята будьте осторожны“», — прокомментировал Песков.

Пресс-секретарь предположил, что реакции на смерть военкора от западного сообщества не последует. По его словам, в составе европейского руководства сейчас сидят политики, которые придерживаются «двойных стандартов». Однако, заметил он, это не повод для России отказываться от ее целей и принципов.

Борис Максудов скончался в результате получения осколочного ранения в Запорожской области. Он был экстренно госпитализирован, однако врачи не сумели спасти его. Как сообщили в Минобороны России, группа российских журналистов накануне была атакована украинским дроном с осколочным снарядом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, каким был погибший в зоне СВО Борис Максудов.

Тема:
Спецоперация
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