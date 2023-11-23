Всего 38 лет: каким коллеги запомнили погибшего военкора Бориса Максудова

Военкор ВГТРК Борис Максудов умер от ран, полученных в зоне СВО. Накануне ВСУ атаковали беспилотником российских журналистов, которые снимали репортаж на запорожском направлении.

Причем все случилось не на линии фронта, не на позициях наших войск, а в населенном пункте. Целью очередной террористической атаки были вовсе не военные объекты, а люди с микрофонами и камерами.

Борису было всего 38 лет. Военкор «Известий» Мери Бадунц часто работала с ним бок о бок.

Улыбка, остроумие и бесконечная доброта были визитной карточкой Бориса Максудова. Он сразу открывался людям, рассказывал о себе, интересовался другими.

Свои материалы готовил в таком же духе. Ему важно было рассказать о жизни простых людей, солдат — если бы он знал про то, что его ждет, он превратил бы это в философское изречение.

«Интересно, а почему принято отмечать именно день рождения? Не секунду, не минуту, не час, не месяц, а именно день», — писал Максудов.

Боряна, так его звали все коллеги, редко можно было встретить с плохим настроением. Очень часто он размышлял о жизни, говорил, что любит людей. Работать с ним всегда было комфортно: всегда делился опытом, поддерживал любого в трудную минуту, находил нужные слова.

«С Борей мы познакомились в Бишкеке, в Киргизии, там гражданский переворот был в 2020 году. Однажды он мне написал по поводу одного моего репортажа из военной зоны. Написал, что терпеть ненавижу военные репортажи, но вот этот хорош. Парадоксально, но человек, который работал на войне, не очень любил именно репортажи о войне, как их делают в новостях. То, что он искал в них, то, что он искал на войне, это человечность какая-то», — рассказал военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

Ранение Борис получил, работая на запорожском направлении в районе Работино — Вербовое. Группу российских журналистов обнаружили с воздуха, когда они в сопровождении военных возвращались обратно.

Украинские боевики знали, что в секторе находятся журналисты, и целенаправленно сбросили взрывное устройство именно на съемочную группу. Журналисты для украинских боевиков — лакомая цель.

Для уничтожения представителей СМИ украинские боевики не жалеют ни техники, ни снарядов. Ровно четыре месяца назад от удара кассетными боеприпасами погиб фотокорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, там же ранение получили сотрудники МИЦ «Известия» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

ВСУ применяют откровенно террористические способы нанесения ударов. Ждут, когда на место первого прилета приедут врачи, спасатели, журналисты.

Как только они начинают работу по спасению людей или освещению преступлений ВСУ, националисты повторно бьют в это же место. В Донецке именно по такому сценарию пострадала съемочная группа «Известий». Осколочные ранения получили Алексей Полторанин, Евгений Быковский и Александр Мартемьянов.

18 ноября Борис Максудов отметил свой последний день рождения — в командировке. Готовил очередной материал про обстановку на фронте.

Рассказывал, что считает себя счастливым человеком. Мечтал поскорее вернуться к жене, исполнилось ему всего лишь 38 лет. МИЦ «Известия» выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Максудова.