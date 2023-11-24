Новая беда из Китая: дети массово болеют неизвестным видом пневмонии без кашля
Дети в КНР массово болеют неизвестным видом пневмонии без кашля
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru
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Вспышка неизвестной пневмонии наблюдается среди детей в Китае. Больницы крупнейших городов переполнены. Родители часами стоят в очередях, ожидая помощи.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже запросила у Пекина подробную информацию о росте заболеваемости.
В правительство КНР разъяснили, что в стране циркулируют уже известные патогены, вроде гриппа и некоторых штаммов COVID-19. А резкий рост числа заболевших обусловлен отменой коронавирусных ограничений.
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