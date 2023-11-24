Новая беда из Китая: дети массово болеют неизвестным видом пневмонии без кашля

Эфирная новость 148 0

Дети в КНР массово болеют неизвестным видом пневмонии без кашля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Кто и как лечит людей? Дойдет ли это до России?

Вспышка неизвестной пневмонии наблюдается среди детей в Китае. Больницы крупнейших городов переполнены. Родители часами стоят в очередях, ожидая помощи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже запросила у Пекина подробную информацию о росте заболеваемости.

В правительство КНР разъяснили, что в стране циркулируют уже известные патогены, вроде гриппа и некоторых штаммов COVID-19. А резкий рост числа заболевших обусловлен отменой коронавирусных ограничений.

-8° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.12
-0.04 96.23
0.08
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

11:35
Выпускают хиты и дают концерты: пять самых ярких звезд шоу «Голос», о которых все забыли
11:34
Полиция нагрянула с проверкой на подмосковный склад Wildberries
11:26
Спасение есть: еще более 100 россиян эвакуировались на родину из сектора Газа
11:18
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ибрагима из ЯНАО
11:10
Терпение на исходе: как ситуация на фронте повергла Зеленского в отчаяние
11:06
Неизвестный космический луч появился ниоткуда: что это было

Сейчас читают

Придется посидеть: что сейчас с инфоцыганом Аязом Шабутдиновым
18 лет спустя: как сложилась судьба женщины, ставшей матерью в 66 лет
Вышел из тюрьмы и угодил на тот свет: история одного жестокого убийства
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд