«Сохранить секреты»: как в древности шифровали информацию?

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 913 0

Дэн Браун вдохновлялся древними изобретениями шифровки

«Сохранить секреты»: как в древности шифровали информацию?

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Криптекс — на самом деле выдуманное изобретение. Или нет?

В 2003 году в свет вышел «Код да Винчи», детективный мистический роман известного американского писателя Дэна Брауна, который взбудоражил умы многих поклонников истории. В своем произведении Браун описал криптекс – таинственное древнее изобретение, позволявшее сохранить ценную информацию с помощью шифра и особой технологии механизма.

Миф или реальность?

В книге это устройство представлено в виде цилиндра с пятью подвижными пластинами, которые позволяли выставить определенную последовательность букв. В случае неправильного «ответа» секретная информация, спрятанная внутри на папирусе, навсегда уничтожалась с помощью крошечного флакона с уксусом, который разбивался.

К сожалению, описанный криптекс – лишь выдумка автора. Однако писатель вдохновлялся некоторыми реальными устройствами, механизм которых помогал шифровать секреты.

Квадрат Полибия

1Антон Новодережкин / ТАСС

Греческий историк Полибий предложил свой вариант шифра еще в 3 веке до нашей эры. Его принцип заключается в использовании строк и столбцов, и их пересечении. Каждая буква соотносится со своей парой цифр по горизонтали и вертикали.

Изначально «квадрат» применялся только для греческого алфавита, но позже был распространен и на другие языки.

Спартанская скитала

Еще одно шифровальное устройство – скитала, изобретенная в Спарте для передачи военных сообщений. Она представляет собой длинный цилиндр, на который наматывалась пергаментная лента.

Только обладатель второго идентичного цилиндра мог прочитать отправленное сообщение.

Диск Энея

Диск, созданный в 4 веке до нашей эры Энеем Тактиком, спустя много веков стал «прародителем» Энигмы. Изначально он выглядел как круглая деревянная пластина с отверстиями, рядом с которыми находились буквы. Сквозь отверстия продевалась нитка в нужной последовательности.

«Получатель» разматывал диск, записывал и позже читал буквы в обратном порядке.  

 

-3° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:33
На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»
16:28
Класс превосходства: в США обеспокоены масштабом выпуска ракет для «Искандеров»
16:10
От футболок «Барселоны» до ночных купаний: самые странные штрафы в мире
16:04
Самые дорогие свадьбы в мире: королевы позавидуют
16:01
SMAS-лифтинг: опасные последствия популярной операции
15:37
Костомаров: «Я горько зарыдал. Сказал: дайте покинуть этот мир»

Сейчас читают

Костомаров: «Я горько зарыдал. Сказал: дайте покинуть этот мир»
Сына позвала к кровати: последние минуты жизни певицы Славы Миколайчик
Не жена и не дочь: редкое фото главной женщины Юдашкина появилось в сети
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд