Google начнет удалять учетные записи россиян с 1 декабря: что нужно делать

Те, кто на протяжении длительного времени не пользуется аккаунтом, рискует потерять все данные. Можно ли этого избежать?

Компания Google в скором времени начнет удалять учетные записи пользователей из России. Старт запланирован на 1 декабря 2023 года и затронет, в том числе, Gmail-почту, хранилище Drive и иные сервисы компании. Это решение вызвало множество вопросов и опасений у россиян. Основные моменты, которые нужно знать тем, кого может затронуть грядущие работы, рассказал портал URA.RU.

Кто лишится профиля в Google

Удалят аккаунты тех пользователей, которые долгое время не пользовались своей учетной записью. При этом меры коснутся исключительно личных аккаунтов. Данные образовательных учреждений и бизнеса останутся нетронутыми.

Причина удаления аккаунтов Google

Ликвидация старых и неактивных аккаунтов поможет оптимизировать работу сервисов и освободить ресурсы для активных пользователей. Вместе с тем планируемое мероприятие связано с вопросами конфиденциальности и безопасности данных: пассивными аккаунтами могут воспользоваться злоумышленники.

Не только Google

Наряду с Google и другие крупные технологические компании, в том числе Microsoft, Telegram, на постоянной основе проводят «ревизию» своих баз и прощаются с неактивными пользователями. В целом, эта работа позволяет обеспечить актуальность и эффективность предоставляемых сервисов.

Какие меры предпринять пользователям сейчас

Для предотвращения удаления учетной записи нужно войти в свой аккаунт Google и показать активность. При наличии данных, которые вы желаете сохранить, нужно перенести на свои носители с помощью резервного копирования и экспорта данных.

Кроме того, россиянам посоветовали не игнорировать сообщения от Google, так как в них может быть предупреждение о предстоящем удалении аккаунта, и указана инструкция по предотвращению этого.

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