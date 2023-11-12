Какие сервисы VPN будут блокироваться в России: ответ Минцифры

Оказалось, что в России не собираются блокировать абсолютно все сервисы.

Определенные сервисы VPN, которые были отмечены экспертной комиссией и могут являться потенциальной угрозой для безопасности интернета, будут блокироваться в России. Эта информация была в ответе Минцифры на обращение от депутатов Госдумы, письмо есть в распоряжении РИА Новости.

«На основании решения экспертной комиссии, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе ведомства.

По информации из документа, правительственное постановление установило, что препятствие блокировки доступа к запрещенной российскими законами информации может представлять угрозу для безопасности функционирования интернета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года.