На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

Все желающие могут узнать о главных достижениях в областях транспорта и строительства в павильоне № 15 на ВДНХ в Москве.

В рамках Международной выставки-форума «Россия» заработали экспозиции Министерства транспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Строим будущее». Все желающие могут узнать о главных достижениях в этих областях в павильоне № 15 на ВДНХ в Москве.

«Россия в движении»

Экспозиции включают в себя множество уникальных экспонатов. Например, на выставке минтранса «Россия в движении» гости могут познакомиться с реалистичной масштабной моделью Крымского моста и макетами морских и речных судов, а также рассмотреть портальные инспекционно-досмотровые комплексы в пунктах пропуска через государственную границу, интерактивную карту опорной сети автомобильных дорог и голографическую 3D-пирамиду с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме того, на экспозиции для посетителей есть тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Также в павильоне представлено специальное оборудование, которое превращает нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту «Елизово» Петропавловска-Камчатского. А мультимедийная инсталляции показывает, как управлять архитектурной подсветкой терминала в аэропорту Геленджика.

В открытии экспозиций приняли участие первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта России Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для детей из новых территорий.

«Впечатления потрясающие — на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме — здесь будет очередь детей стоять», — сказал первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов.

А, как отметил Виталий Савельев, развитие транспортной отрасли сегодня — одно из необходимых условий для развития страны

«В следующем году транспортному комплексу исполняется 215 лет. Это история, которую нам нельзя забывать. Мы делаем все возможное, чтобы граждане получали качественные услуги. Передвижение, мобильность населения — один из главных факторов уровня жизни, к повышению которого мы стремимся», — подчеркнул министр.

© РИА Новости / Алексей Никольский

«Строим будущее»

На выставке минстроя «Строим будущее» представлены достижения во всех сферах строительства и городского хозяйства, в том числе, беспилотный робот-дворник «Городовой», который не только убирает улицы, но и обеспечивает безопасность. Он подключен к системе «Безопасный город». К тому же, посетители экспозиции инфраструктуре — в интерактивном зале корпорации Туризм. РФ размещена исчерпывающая информация о нескольких туристических комплексах в разных регионах страны. А отдельный зал заняла Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) — здесь можно познакомиться с историей ведомства и узнать о перспективах его развития.

Часть этой экспозиции посвящена восстановлению новых регионов России. Для донецких детей, приехавших на открытие, провели экскурсию, в которой принял участие министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, у строительной отрасли есть поводы для гордости по многим направлениям — речь идет о строительстве нового жилья, формировании комфортной городской среды и прочим.

«Экспозиция показывает, что сделано в стране за последние годы по нашему направлению. И нам есть, чем гордиться. Возведено 850 миллионов квадратных метров жилья на территории наших регионов. Большое количество проектов реализовано по программе „Формирование комфортной городской среды“. Почти два миллиона человек переселили из аварийного жилья. Сегодня мы презентуем также результаты работы в наших новых регионах. Задач очень много», — сказал Ирек Файзуллин.

Главные достижения России

Международная выставка-форум «Россия» — это главные достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатно. Экспозиции доступны со вторника по воскресенье, понедельник — технический день.