Чулки на шее и задранная одежда: как выбирал жертв бостонский душитель

Маньяк с особой жестокостью избавлялся от жертв. Как именно?

Ровно 50 лет назад был убит один из самых страшных маньяков в истории — бостонский душитель Альберт де Сальво. Про него пишут книги, снимают фильмы и вообще он плотно влился в поп-культуру. Какие ужасающие дела стоят за его спиной? Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».

Первая жертва

Первой жертвой бостонского душителя стала латвийка, проживавшая в США, Анна Слесерс. Она должна была отправиться вместе с сыном Юрисом в церковь.

Мужчина заехал за ней, но дверь ему не открыли. Заволновавшись, он ее выбил. В коридоре рядом с ванной он увидел мать, на шее которой была импровизированная петля из пояса от домашнего халата. Другой ее конец был привязан к двери ванной комнаты.

Халат на груди был расправлен, а ноги женщины широко раздвинуты. Мужчина тут же вызвал полицию, предположив, что его мать совершила суицид.

Один из сотрудников согласился с версией мужчины, другой же сразу заметил признаки убийства. В итоге опасения подтвердились: в Бостоне завелся жестокий маньяк.

Происшествие произошло вечером 14 июня 1962 года. Женщине было 55, но выглядела она значительно моложе своих лет.

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Другие жертвы

Следующей жертвой бостонского маньяка стала 68-летняя Нина Николс. Ее обнаружил дворник участка, на котором располагался дом женщины.

Халат Николс был задран до пояса, а вокруг шеи убийца обмотал нейлоновые чулки, которыми, по все видимости, жертва и была задушена. Тело нашли 3 июня 1962 года.

После второго случая история получила огласку в прессе. В полицию стали поступать заявления от разных женщин, которые считали, что именно они были знакомы с бостонским душителем. Но никто из потенциальных маньяков не оказался им на самом деле.

Следующую жертву обнаружили 2 июля того же года. Ей оказалась 65-летняя Хелен Блейк из города Линне, в нескольких километров от Бостона.

Ее обнаружила полиция. На ней была только верхняя часть пижамы. Женщину изнасиловали, а затем задушили нейлоновыми чулками, которые были связаны с бюстгальтером.

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В конце августа 1962-го нашли новое тело. Жертвой стала 67-летняя Джейн Салливан, она была также задушена нейлоновыми чулками. Ее нашли в ванне. Она стояла на коленях и с опущенной в воду головой.

Осень убийства прекратились, но 5 декабря Бостон поразило новое происшествие. В стиле душителя была убита темнокожая и к тому же 20-летняя девушка Софи Кларк.

Кто искал маньяка?

Бостонского душителя искали все. Полицейские всерьез взялись за поиски серийного маньяка. Даже было создано специальное подразделение. Жизнь правоохранителям портило много ложных обвинений.

В один момент журналисты тоже захотели присоединиться к делу. Но полиция отказалась с ними сотрудничать. Зато американские правоохранители с радостью приняли помощь от экстрасенсов.

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А тем временем жестокие убийства продолжались. 4 января 1964-го нашли труп 19-летней Мэри Салливан. Тело было также задушено нейлоновыми чулками. Девушка находилась в непристойной позе, а рядом с ней убийца положил открытку «С Новым годом!».

Из-за этого генеральный прокурор штата Массачусетс Эдвард Брук взял дело под свой контроль.

Убийца найден

В ходе расследования на допрос был вызван некий Альберт де Сальво, который вышел из тюрьмы за два месяца до первого убийства.

Ранее его арестовали за попытку взломать дверь и забраться в квартиру к двум девушкам. Сначала его приговорили к двум годам лишения свободы, затем срок сократили до 18 месяцев, а потом и вовсе до 11.

Одна из свидетельниц узнала голос и внешность мужчины. Его задержали, но он вышел под залог. Но вскоре его задержали снова. Он сознался в своих преступлениях полиции, но только после разговора с женой. Также правоохранителям он заявил, что жертв гораздо больше, чем они думают.

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Смерть

Де Сальво приговорили к пожизненному заключению. Но прежде, чем отправиться в тюрьму, он находился в больнице Бриджуотер. Ему удалось сбежать.

После побега его перевели в тюрьму строгого режима. Там, 25 ноября, его нашли зарезанным в тюремном лазарете.

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