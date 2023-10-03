Кровавый культ: ТОП-10 фильмов про маньяков и серийных убийц

Истории о Джеке-потрошителе, Андрее Чикатило, Генри Ли Лукасе, Чарльзе Мэнсоне и многих других убийцах, прославившихся на весь мир леденящими кровь преступлениями, парадоксально интересны кинозрителю настолько, что триллер как жанр, пожалуй, стал бессмертным. Лучшие режиссеры планеты и начинающие мастера берутся за него с воодушевлением: одни ради создания поучительной легенды, другие — чтобы предупредить об опасности, третьи — для погружения в больную эстетику смерти, чарующую, пугающую и маниакально привлекательную. Некоторые работы со временем обретают статус культовых благодаря захватывающим сюжетам и нетривиальным художественным приемам. 5-tv.ru публикует свой ТОП-10 фильмов о злодеях.

«Психо» (1960)

Фото: Кадр из к/ф «Психо», реж. Альфред Хичкок, 1960 г.

Психологический хоррор Альфреда Хичкока по сценарию Джозефа Стефано основан на одноименном романе Роберта Блоха. Психопата и убийцу, страдающего раздвоением личности Нормана Бейтса в нем исполнил неподражаемый Энтони Перкинс. Его Хичкок, гений и король ужасов, создал шедевр, и критикам, изначально прохладно принявшим картину, пришлось это признать, увидев кассовые сборы. Отдельные сцены из этого фильма по сей день используются в медиапроектах, он по-прежнему занимает особое место в истории жанра. Для тех, кто интересуется кино как искусством — обязателен к просмотру!

«Американский психопат» (2000)

Фото: Кадр из к/ф «Американский психопат», реж. Мэри Хэррон, 2000 г.

Невероятно стильная сатира на созданные обществом стереотипы успешной жизни. Впрочем, в нем много подтекстов, которые с каждым просмотром раскрываются дотошному зрителю. Лента снята канадским режиссером Мэри Хэррон (с ее фильмографией также стоит ознакомиться заядлым киноманам) по одноименному роману Брета Истона Эллиса. Роль убийцы Патрика Бэйтмана блестяще исполнил Кристиан Бэйл. Видеоряд, ракурсы, напряженные диалоги, лоснящиеся мускулы Бэйла, смешение фантазий и реальности — все заслуживает вашего внимания.

«Молчание ягнят» (1991)

Фото: Кадр из к/ф «Молчание ягнят», реж. Джонатан Демме, 1990 г.

Классика и экземпляр целого направления в кино — попытка проникнуть в разум маньяка и понять его природу. Психологический фильм ужасов режиссера Джонатана Демме, снятый по мотивам одноименного романа Томаса Харриса о серийном убийце Ганнибале Лектере. Его сыграл бесподобный сэр Энтони Хопкинс. Как он при этом сумел не стать актером одной роли, настолько ошеломительной? На этот вопрос единственным ответом остается блестящий талант артиста. Тонкая игра между сидящим в тюрьме убийцей и курсанта ФБР, разыскивающей неуловимого Баффало Билла. Дуэт Хопкинса и Джоди Фостер вошел в историю. Актеры получили по «Оскару», всего у картины их пять.

«Семь» (1996)

Фото: Кадр из к/ф «Семь», реж. Дэвид Финчер, 1995 г.

Неонуар-триллер Дэвида Финчера по сценарию Эндрю Кевина Уокера о расплате человека за грехи свои. За семь смертных грехов. Актерский состав — лучшие из лучших. Главные роли исполнили Брэд Питт, Морган Фримен, Гвинет Пэлтроу и Кевин Спейси (собственно, каратель, маньяк и вершитель судеб). Научит ли зрителя чему-то эта история? Или только покажет грани человеческой жестокости? Очень спорный вопрос. Что можно практически гарантировать — подкинет почву для размышлений и заставит восхищаться тем, как Финчер видит кадр и умело играет светом (номинация на «Оскар» за лучший монтаж). А вместе с ним — нашими чувствами.

«Генри: портрет серийного убийцы» (1986)

Фото: Кадр из к/ф «Генри: Портрет серийного убийцы», реж. Джон МакНотон, 1986 г.

Мрачный дебютный фильм режиссера Джона Макнотона о двух серийных убийцах был снят в 1986 годы, но на экраны вышел только в 1990-м. Он основан на жизни и преступлениях американцев Генри Ли Лукаса и Отиса Тула, которые встретились в тюрьме и объединились, а затем отправились в кровавое турне по стране. В картине с пугающей тщательностью воспроизведены методы, которыми маньяки маскировались — каждый раз меняли «почерк» и орудия убийств. Фильм, несмотря на отсутствие мировых наград, стал культовым, а актер Майкл Рукер пошел большой дорогой прямо в Голливуд.

«Золотая перчатка» (2019)

Фото: Кадр из к/ф «Золотая перчатка», реж. Фатих Акин, 2019 г.

Фильм режиссера Фатиха Акина, который при всей своей омерзительности является неким подобием шутки, рассказывает историю серийного убийцы Фрица Хонки (Йонас Дасслер), который находил своих жертв — в основном немолодых алкоголичек — в баре «Золотая перчатка». Часто люди удивляются, видя наконец пойманного потрошителя — и это все? Этот тщедушный человечек — душегуб, державший в страхе целый свет? Фриц Хонка живой тому пример. Фильм был номинирован на главный приз 69-го Берлинского кинофестиваля, но не получил его. Возможно, жюри стошнило на дорогие костюмы, и они не смогли досмотреть.

«Прирожденные убийцы» (1994)

Фото: Кадр из к/ф «Прирожденные убийцы», реж. Оливер Стоун, 1994 г.

Фильм знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна о паре серийных убийц Микки и Мэллори Нокс, совершивших десятки жутких преступлений на юге США в середине девяностых. В картине, в частности, высмеивается массовая культура и влияние прессы: насилие стало инструментом повышения рейтингов, а это в свою очередь приводит к появлению новых «героев жанра». Главные роли исполнили Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис. В ленте много крови, страсти и жадного счастья двух влюбленных — чувствуется почерк Квентина Тарантино, принимавшего участие в написании сценария. Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

«Зодиак» (2007)

Фото: Кадр из к/ф «Зодиак», реж. Дэвид Финчер, 2007 г.

Еще один шедевр Дэвида Финчера с Джейком Джилленхолом, Марком Руффало и Робертом Дауни-младшим в главных ролях. Фильм основан на реальных событиях — поисках серийного убийцы, орудовавшего в Сан-Франциско под псевдонимом «Зодиак». Он убивал 12 лет, отправлял в газеты отчеты о своих преступлениях, но так и не был задержан. За основу авторы взяли документальную книгу Роберта Грейсмита. Маньяка, эту химеру, сыграли в разных эпизодах четыре человека разной комплекции — так авторы подчеркнули его таинственность. До начала съемок Финчер полтора года потратил на собственное расследование дела «Зодиака». Его работа была номинирована на множество премий, в том числе Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.

«Человек кусает собаку» (1992)

Фото: Кадр из к/ф «Человек кусает собаку», реж. Реми Бельво, Андре Бонзель, Бенуа Пульворд, 1992 г.

Черная комедия, псевдодокументалистика, ужастик, трэш, драма, нуар, триллер — все эти термины подходят для фильма. Он был снят на черно-белую пленку при смехотворном бюджете студентами Реми Бельво, Андре Бонзелем, Бенуа Пульвордом. Это история обаятельного и образованного бельгийца Бенуа, который на деле оказывается грабителем, жестоко истязающим и убивающим своих жертв. В этой картине съемочная группа ходит по пятам за Бенуа и записывает его злодеяния для своего документального кино. Сначала они просто наблюдатели, но постепенно операторы становятся непосредственными участниками зверств, разделяющими философию Бенуа. Можно ли еще больнее уколоть человека? Ткнуть его носом в собственную природу и посмотреть, как он будет отнекиваться. Второе название ленты — «Это случилось рядом с вами».

«Дом, который построил Джек» (2018)

Фото: Кадр из к/ф «Дом, который построил Джек», реж. Ларс фон Триер, 2018 г.

Апогей ужаса, девять кругов ада, 60 убийств, хладнокровная "Божественная комедия" датского режиссера Ларса фон Триера. Автор по своей жестокой привычке доводит зрителя до истерики, в то время как главный герой в исполнении Мэтта Диллона строит дом (или врата в свой персональный ад) из человеческих трупов. Кино не для слабонервных. Впрочем, если вы все еще читаете этот текст, вы не из их числа. Фон Триер в лице Джека не жалеет ни женщин, ни детей, ни стариков, в мясорубку попадают все, кому не посчастливилось встретиться с ним. С премьерного показа на Каннском кинофестивале из зала ушло около ста зрителей, но оставшиеся на финальных титрах аплодировали стоя.

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