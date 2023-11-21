По следам знаменитых маньяков: ТОП-10 сериалов, основанных на реальных событиях

Некоторые истории настолько ужасны, что поверить в них непросто. Но каждая из них — правда.

Жанр тру-крайм в кино неизменно популярен и плодороден. А зрителю традиционно хочется пощекотать себе нервы и узнать, как далеко за грань может зайти человек. Одним интересно, что превращает людей в кровожадных убийц, другим — как преступника поймали. Роли маньяков приносят актерам славу, режиссеры демонстрируют свое мастерство кадра и предостерегают возможных жертв, играют на чувствах и провоцируют жуткими сценами. Однозначно, главное здесь — яркие эмоции. Особенно животрепещущими они получаются, когда фильмы рассказывают реальные резонансные истории преступлений. Но даже зная финал, зритель хочет пройти этот путь, испытать его на собственной шкуре. В материале 5-tv.ru — десять захватывающих сериалов о знаменитых маньяках.

«Дес» (2020)

Фото: Кадр из сериала «Дес», 2020 г.

Сюжет этого сериала построен необычным образом. Он завязан не на охоте убийцы на жертв, не на расследовании, действие происходит после его поимки. На счету Денниса Нильсена, которого сыграл Дэвид Теннант, пятнадцать смертей, он невероятно жестоко расправлялся со своими жертвами в период с 1978 по 1983 годы. После обнаружения полицейскими человеческих останков в канализации житель ближайшего дома тут же признается — это его рук дело. Далее начинается допрос, которому полностью посвящена картина.

Нильсен — один из известнейших маньяков Великобритании. Он заманивал в свой дом бездомных и неблагополучных подростков, мальчиков никто не искал после их пропажи. Обычный на вид человек, что с детства боялся агрессии со стороны, а сам никогда не проявлял ее, оказался зверем. Воистину, в тихом омуте…

«Риллингтон‑плейс» (2016)

Фото: Кадр из сериала «Риллингтон-плейс», 2016 г.

Еще один британский сериал рассказывает о счетоводе из Йоркшира и ветеране войны Джоне Кристи, роль которого исполнил

Тим Рот. Проект состоит всего из трех эпизодов, которые вы, скорее всего, не захотите растягивать на несколько дней, а поглотите разом. Когда преступления этого побитого жизнью человека были раскрыты, улицу, где он жил, переименовали в Растон-клоуз, а потом в Батл-роуд. Лишь бы забыть.

Кристи потерял здоровье на войне из-за газовых атак, а также получил травму головы. Спустя годы отравление человека газом стало действовать на него возбуждающе. Иным образом он не «заводился». Отсюда и прозвище «Газовый маньяк». Счетовод в конце 1940-х изнасиловал и убил беременную жену своего квартиранта, а также его двухлетнюю дочь. Затем оклеветал вдовца, того осудили и повесили.

«Монстр: История Джеффри Дамера» (2022)

Фото: Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера», 2022 г.

Про Джеффри Дамера снято немало фильмов и сериалов. Этот — самый свежий. Премьера не обошлась без скандала — родственники жертв обвинили авторов в искажении фактов и представлении погибших в дурном свете. Кроме того, многие зрители из-за привлекательности актера Эвана Питерса начали сочувствовать маньяку, команда проекта как будто романтизировала его образ.

Что делал со своими жертвами реальный Дамер, описывать рука не поднимается, он убил 17 мальчиков и мужчин и гулял на свободе больше десяти лет. В тюрьме с ним расправились другие заключенные. Желающие окунуться в документалистику, а не в художественный сценарий, могут посмотреть проект Netflix «Разговоры с убийцей: записи Джеффри Дамера». К слову, серийника играл в свое время Джереми Реннер («Палач Дамер»), кино хоть и не точно-биографичное, но тоже впечатляющее.

«Охотник за разумом» (2017)

Фото: Кадр из сериала «Охотник за разумом», 2017 г.

Режиссер Дэвид Финчер исследует маниакальность практически профессионально. Он снял немало криминальных лент, в том числе «Зодиак», в котором разбирался в личности убийцы. В сериале «Охотник за разумом» Финчер решил разобраться, что творится в головах у разных преступников и в истории профайлинга. Главные герои в исполнении Джонатана Гроффа и Холта Маккэллани создают спецотдел ФБР, чтобы проанализировать серийные убийства и нарисовать портрет преступника.

В сериале затронуты истории десяти реально существовавших маньяков, герои встречаются с Эдмундом Кемпером, Ричардом Спеком, Чарльзом Мэнсоном, Полом Бэйтсоном, Дэвидом Берковицем и другими. Агенты также пытаются понять, что такое насилие и когда неприятная склонность перерастает в настоящее зверство.

«Невозможно поверить» (2019)

Фото: Кадр из сериала «Невозможно поверить», 2019 г.

Сценарий этого сериала основан на статье «Невероятная история изнасилования» Кристиана Миллера и Кена Армстронга, удостоившейся Пулитцеровской премии в 2016 году. Статья позже переросла в книгу «Невероятное. История преступления, в которое никто не поверил».

Детективы надавили на 18-летнюю девушку Мари Адлер, ее сыграла Кейтлин Дивер, которая подверглась сексуализированному насилию. Она забрала заявление из полиции и согласилась, что все придумала. Этот момент положил начало череде страшных событий. Девушка оказалась в изоляции, когда о ее случае узнали окружающие, а маньяк Крис Маккарти продолжил свою охоту. Спустя несколько лет две женщины со значками сумели его поймать.

Криса Маккарти (Блейк Эллис) в реальной жизни зовут Марк О’Лири. Преступник запомнился тем, что тщательно очищал места преступления и заставлял жертв принимать душ по понятным причинам. Он был приговорен к 327 с половиной годам тюремного заключения.

«Друг семьи» 2022

Фото: Кадр из сериала «Друг семьи», 2022 г.

Если бы эта история была вымышленной, сценариста обвинили бы в больной бурной фантазии. Но она реальна. Она о дружбе двух многодетных семей, которая привела к трагедии. Один из отцов Роберт (Боб) Берхтольд, его сыграл Джейк Лэси, два года втирался в доверие к дочерям приятелей, по некоторым данным, была доказана его интимная связь с обеими девочками. Он похитил одну из них в возрасте 12 лет, накачал наркотиками и убеждал, что она инопланетянка, которая должна спасти свою планету, забеременев от землянина. И убедил.

И если вы думаете, что на этом ужасном последствии слепой доверчивости все закончилось, страшно ошибаетесь. Боб вернул дочь родителям, как-то все утряс, а через два года повторил похищение. И окончательно сломил ребенка, заставил поверить в свой бред. И даже мама с папой уже не могли объяснить своей девочке, что с ней сотворили.

«Хороший человек» (2020)

Фото: Кадр из сериала «Хороший человек», 2020 г.

Отечественный кинематограф тоже полюбил тру-крайм. Сюжет сериала «Хороший человек» основан на истории ангарского маньяка Михаила Попкова — полицейского, убившего десятки людей. Команда проекта предупреждала, что работала лишь по мотивам совершенных им преступлений. Однако ленту можно назвать первой экранизацией судьбы серийника.

Фильм пытается ответить на вопрос: почему страж порядка, который по долгу службы вроде бы спасает, на деле сам становится душегубом. Главных героев — столичного следователя и ее провинциального коллегу — сыграли Юлия Снигирь и Никита Ефремов. Москвичка приезжает в Вознесенск в командировку, чтобы узнать, действительно ли здесь орудует маньяк. Ей придется бороться с местной системой следствия и находить все новых оборотней в погонах.

«Фишер» (2023)

Фото: Кадр из сериала «Фишер», 2023 г.

В Москву вызывают талантливого следователя из Ростова-на-Дону Валерия Козырева (Иван Янковский). Он груб, неотесан, мечтает скорее закрыть дело и вернуться домой, где от рака умирает единственный любимый человек — жена. На месте он знакомится с коллегами (Александра Бортич и Александр Яценко), у которых помимо службы — семейные драмы. Вместе им предстоит поймать Фишера (прототип советского садиста, педофила и каннибала Сергея Головкина), по пути пройдя проверку на прочность.

В сериале жути хоть отбавляй. Авторы пошли дальше многих, показав натуралистичные сцены истязания детей, предельно жестокие. Сценаристы Сергей Кальварский и Наталья Капустина в течение года общались с реальными следователями по делу Головкина и даже получили доступ к фото- и видеоматериалам уголовного дела. Актерское трио удалось, сюжет захватывает и держит в напряжении, осадок и ночные кошмары — гарантированы.

«Крах» (2013)

Фото: Кадр из сериала «Крах», 2013 г.

Вполне благополучный на вид человек Эдмунд Кэмпер был приговорен к восьми пожизненным срокам. Второй его стороной были изнасилования, убийства (в том числе дедушки, бабушки и матери), расчленения, некрофилия. Добропорядочный семьянин Деннис Рейдер мечтал прославиться, но выбрал отвратительный способ исполнить мечту — пытать лишать жизни целые семьи. Он тоже остался в тюрьме до конца своих дней, хотя и слыл неуловимым.

Истории этих маньяков легли в основу сюжета сериала «Крах» с Джиллиан Андерсон в главной роли. Злодея исполнил Джейми Дорнан. В интервью Los Angeles Times он признавался, что однажды следил за женщиной в метро, чтобы вжиться в характер своего персонажа.

«Водолей» (2015)

Фото: Кадр из сериала «Водолей», 2015 г.

Этот сериал охватил много элементов истории. Здесь смешаны и политика, и криминальные расследования, и выдуманные события. Дэвид Духовны в роли детектива полиции Лос-Анджелеса Сэма Ходьяка разыскивает пропавшую девочку-подростка вместе со своим младшим коллегой Брайаном Шейфом (Грей Деймон). Главный герой находит исчезнувшую в «семье» Чарльза Мэнсона (Гетин Энтони).

В первом сезоне рассказывается о становлении Мэнсона как лидера группировки убийц, впоследствии эти люди исполняли любое его жестокое распоряжение и были счастливы делать это, следуя «семейной» идеологии. Второй сезон фокусируется на расправе над беременной актрисой Шерон Тейт, женой режиссера Романа Полански, и ее друзей, а также вере Мэнсона в грядущую расовую войну.

Ранее 5-tv.ru писал об актерах, погибших во время съемок фильмов.