Ответ зарубежным музыкантам: в чем феномен успеха Кати Лель на Западе

Певица взорвала интернет буквально за неделю, когда в первых строчках мировых стриминговых сервисов оказались до боли знакомые.

Прорыв на мировые площадки русского хита, да еще какого — 2003 года выпуска «Мой Мармеладный». За неделю, подзабытая даже у нас, композиция Кати Лель взлетела в топ чартов западных музыкальных сервисов. На площадке Spotify она и вовсе вошла в первую тройку. Удивителен не только такой отложенный на 20 лет успех, а то, что Spotify как бы ушел из России. Катя Лель под санкциями за концерты в Крыму и автор песни Максим Фадеев тоже не въездной. А тут вот они взрывают хит-парады. Оказывается, ситуация с этими «уходами» идеально описана в другой хитовой песне «Уходи, но останься».

«На российскую музыку санкции не накладываются. никакие санкции не накладываются, все русскоязычные релизы есть на Spotify, и все там можно послушать», — комментирует ситуацию основатель независимого лейбла, музыкальный продюсер Владимир Ванин.

Вы помните, сколько было громких высказываний после того, как с началом СВО санкции коснулись музыкального бизнеса. Артисты возмущались, критики предрекали крах и стагнацию российской индустрии звука. Думаете из-за творчества были эти опасения? Из-за денег. Возмущались те, у кого были контракты с западными лейблами.

«Сердце там, где кошелек» — аксиома, лишь подтвержденная годами. Но и тут всегда можно найти выход при желании, если уж российский бизнес наловчился нефть возить огромными танкерами, то «закинуть» трек на цифровую площадку не составляет никакого труда. Для самых тревожных артистов, кто не рисковал действовать напрямую, их продюсеры организовали «параллельный экспорт» — схема та же, что и с нефтью. Так что к концу 2023 года все, кто не поленился, начал получать «диджитал роялти» — отчисления за прослушивание — через посредников, зарегистрированных в Дубае, Стамбуле или Ереване.

«Джага-джага» и звучит по-африкански. Так что успех «мармеладного хита» — это яркое, но частное проявление общих законов бизнеса в современном мире. уверен корреспондент "Известий" Кирилл Солодков.

Катя Лель взорвала интернет буквально за неделю, когда в первых строчках мировых стриминговых сервисов оказались до боли знакомые.

Сама певица от такого невероятного камбэка, кажется, наконец. долетела до седьмого неба.

«И мы даже не понимаем своим сознанием, что свыше есть замысел. Пропустить через наше сознание, прогрузить новые энергии. Быть может, это сегодня происходит именно через эту песню. На русском языке. Давайте задумаемся, почему это происходит на русском языке? Потому что будущее за Россией», — говорит Катя Лель.

Коллеги по цеху, которых вселенская энергетика пока не облучила, звездный час Лель комментируют сдержанно.

«На самом деле, история с Катей Лель достаточно раздутая, потому что, если вы посмотрите, там десять миллионов стримов. То есть это не какие-то сверхъестественные показатели, но для песни 20-летней давности это хорошо, уверенно и много», — считает музыкант Дмитрий Филатов.

А вот экс-солистка группы Тутси певица Анастасия Крайнова, кажется, вполне искренне рада за старших товарищей:

«Это просто вау! Складываю вообще просто руки. Потрясно, очень круто».

Но намного раньше и успешнее всех оказалась группа «Руки вверх». Мало кто знает, но легендарный трек La-la-la немецкой группы ATC был написан Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным.

«Мы даже не рассчитывали в то время, что такой простой мотив будет потом мировым бестселлером», — рассказывает музыкант Алексей Потехин.

С растущей популярностью наших музыкантов за границей приходится мириться даже западным лейблам, которые формально покинули Россию и отказались платить авторские отчисления тем, кто под санкциями.

Эксперты прогнозируют, что на западе могут выстрелить еще множество российских композиций из девяностых. Один только Дмитрий Чижов выпустил сразу два шлягера о согревающих напитках:

«Вот эта вот фишка с неправильным ударением она в принципе была очень удачной, стала хитом. СКЛ потом вот родилось тоже так. „Какао-какао“ тоже с неправильным ударением, там еще много всяких фишек других в этой песне».

Один из главных кумиров девяностых певец и первый солист группы «На-На» Владимир Левкин уверен, что, несмотря на ограничения, российская популярная музыка по-прежнему востребована:

«Были в Турции на свадьбе, они как там поставили, собрались все турки и как давай танцевать. Собралось много, не только приглашенные, полгорода собрали под наши песни».

Феноменальный успех Кати Лель заставил многих музыкантов задуматься о записи кавер-версий собственных хитов. Сама же звезда «Джаги-джаги» после разговора с нами решила добавить в мармеладную сладость рок-рольную перчинку. Премьеру новой версии хита обещают уже скоро.