На выставке-форуме «Россия» свои достижения представила Нижегородская область

Нижегородская область представила лучшие достижения в рамках Дней регионов на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об успехах региона рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, выставка — очень нужное для людей мероприятие.

«Абсолютно уникальная, гениальная инициатива нашего президента, нужная, чтобы каждый человек узнал, насколько богата Россия: людьми, достижениями, историей и планами на будущее. Я с огромным интересом ознакомился со всеми стендами», — отметил губернатор.

Нижегородская область — один из регионов-лидеров по развитию высокотехнологичной промышленности. Президент Российской Федерации Владимир Путин особо отмечает вклад области в развитие экономики, науки, укрепление обороноспособности страны. Открываются новые возможности в сфере образования: по поручению главы государства в Нижнем Новгороде будет построен межвузовский ИТ-кампус, рассчитанный на обучение 7 тысяч студентов.

Нижегородская область занимает ведущую роль в РФ в сфере народных художественных промыслов. Общий объем производства за пять лет составил порядка 1,5 миллиарда рублей. В регионе также открыт Научно-образовательный центр мирового уровня, создан Инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина», реализованы несколько крупных инфраструктурных проектов, такие как Второй Борский мост и футбольный стадион «Нижний Новгород».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.