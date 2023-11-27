Полиция Ирландии начала проверку в отношении бойца UFC Конора Макгрегора

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 21 0

Daily Telegraph: Полиция Ирландии начала проверку заявлений бойца UFC Макгрегора

Полиция Ирландии начала проверку в отношении бойца UFC Конора Макгрегора

Фото: www.globallookpress.com / INPHO / Tom Hogan via www.imago-im

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Знаменитого спортсмена заподозрили в разжигании межнациональной розни.

Ирландская полиция изучает заявления бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в социальных сетях. Как сообщается в материале газеты The Daily Telegraph, в отношении спортсмена проводится проверка в связи с подозрением в разжигании межнациональной розни. Речь идет о высказываниях бойца по поводу беспорядков в Дублине.

Знаменитый и эпатажный борец отмечал, что относится к ним негативно, одновременно критикуя правительство Ирландии и требуя перемен. Кроме того, он обсуждал преступления эмигрантов против граждан страны и обещал самостоятельно разобраться с проблемой, если власти не предпримут необходимые меры безопасности.

На днях неизвестный ранил ножом пять человек близ школы для девочек в Дублине, в числе пострадавших трое детей. Представители издания The Irish Times, ссылаясь на данные полиции, сообщали, что преступник приехал в страну около 20 лет назад и успел за это время обзавестись гражданством. В соцсетях при этом писали, что он якобы уроженец Алжира. Далее в столице начались протесты, окончившиеся потасовками, поджогом патрульных машин, трамваев и автобусов, ограблением магазинов. Правоохранители отмечали, что зачинщики «руководствовались ультраправой идеологией».

По итогам беспорядков были задержаны 34 человека, повреждены 13 магазинов и 11 полицейских машин, часть из них не подлежала восстановлению, уничтожены три автобуса, тяжелое ранение получил один правоохранитель. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар оценил ущерб от погромов в десятки миллионов евро, он обещал изменить закон о разжигании ненависти. Согласно заявлениям министра юстиции Ирландии Хелен Макэнти, большинству задержанных участников беспорядков грозит до десяти лет лишения свободы, ранившим полицейского еще больше.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеосюжет о погромах в Дублине.

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