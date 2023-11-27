Спрос оказался слишком велик: лимиты по льготной ипотеке могут увеличить

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Лимиты по льготной ипотеке могут увеличить

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Банки почти израсходовали выделенные из бюджета деньги.

Правительство готовит постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве финансов.

Льготные жилищные кредиты оформляются по сниженной процентной ставке. А государство компенсирует банкам недополученный доход.

Однако спрос на ипотеку по госпрограммам оказался настолько велик, что кредитные организации практически уже израсходовали выделенный из бюджета лимит в пять триллионов рублей. И теперь в правительстве решается вопрос о дополнительном финансировании.

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