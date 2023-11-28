Новые способы: что придумал киевский режим для очередной волны мобилизации в ВСУ

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В Киеве решили изменить правила набора новобранцев в армию,

Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

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Комплектованием займутся частные рекрутинговые компании.

В Киеве решили изменить правила набора новобранцев в армию, чтобы привлечь в ряды ВСУ скрывающихся от мобилизации из-за страха попасть на фронт.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Данилов заявил в интервью, что власти воспользуются услугами двух крупнейших частных рекрутинговых компаний. Они, как предполагается, будут убеждать потенциальных призывников, что на передовую их не отправят, а будут использовать в ВСУ согласно полученным гражданским специальностям.

Как выразился Данилов, это подойдет тем, кто боится умереть. При этом он признал, что проблемы с комплектованием армии существуют, однако призвал не преувеличивать их масштабы. Однако, как пишут украинские СМИ, в октябре ВСУ впервые с начала конфликта провалили мобилизацию, то есть, не сумели найти достаточного количества солдат взамен убитых и раненых. Недобор составил аж 43%.

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